Congo-Brazzaville: 7e ART - "Les Noces de Sagisse" projetées en avant-première à Sueco

TBL Entertainment a présenté le 4 février à l'amphithéâtre Anders Hellgren de Sueco, le film "Les Noces de Sagisse" de Bruno Tsamba. Un long métrage qui allie à la fois trahison, mensonge, hypocrisie...

"Les Noces de Sagisse" est une histoire d'amour autour du mariage qui se termine en drame. Asi, un homme riche, beau et généreux vient de convoler en justes noces avec Sagisse, une femme tendre, sensuelle et intelligente. Une union conjugale qui entrevoit une vie commune belle et heureuse. Seulement, après des fiançailles courtes et très brèves, les deux époux se découvrent une fois ensemble comme dans un miroir tous leurs défauts et vices. La nuit des noces donne le ton d'une union presque impossible car tout sépare Asi et Sagisse.

Sagisse qui croyait trouver l'homme de sa vie déchante rapidement. Celui-ci, impuissant, ne peut la satisfaire. Une nuit cauchemardesque où tous les voiles tombent. Asi a fait un enfant avant de connaître Sagisse. Cette dernière a vécu avec un homme alors qu'elle a avoué avoir gardé sa virginité avant ce mariage. L'alcool et la cigarette deviennent le seul refuge pour ce couple qui vit un véritable enfer. Lors d'une énième dispute avec Asi, Sagisse choisit d'assommer mortellement Asi, ivre pour sauver son honneur souillé et se venger de l'affront dans un ultime orgueil de désespoir.

Trahison, hypocrisie, mensonge, insultes, ironie sont peints dans ce drame passionnel merveilleusement interprété par Guy Bassinga, dans le rôle d'Asi, et Préférée Bandzouzi dans celui de Sagisse. Des séquences filmées agrémentées par la musique d'Arsène Ngouelé et Ulrich Maloumbi et admirablement montées par Michael Dohgan. Une prouesse technique qui, en dépit des moyens modestes de production, ont connu la touche particulière de Zéphirin Gnongo au son, Yann Kinouani et Teddy Sam, à la prise de vue.

Cette histoire originale de Bruno Tsamba interprétée au cinéma par Guy Bassinga et Préféré Bandzouzi jouant les premiers rôles et les acteurs de la Troupe théâtrale les Pétroliers, les seconds est un univers de questionnement sur le vrai sens du mariage, cette alliance entre un homme et une femme reconnue et encadrée par une institution juridique ou religieuse. La précipitation et l'immaturité sont souvent à l'origine des déboires et désillusions des couples qui pourtant ont juré mener une vie commune pour le meilleur et le pire. Ainsi, tous les masques tombent en découvrant le vrai visage de son âme sœur.

Victime ou bourreau, les illusions s'effritent comme peau de chagrin, les promesses se volatilisent, le bonheur rêvé se transforme en drame. La séparation, le divorce et parfois la mort ou le suicide s'en suivent quand les émotions et la désillusion prennent le dessus sur la raison et le bon sens. Le film "Les Noces de Sagisse" de Bruno Tsamba sera interprété prochainement au théâtre par les comédiens de la troupe théâtrale les Pétroliers.