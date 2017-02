Congo-Brazzaville: Championnat national d'élite ligue 1 - AS Otoho accrochée par la Mancha

Après quatre victoires d'affilée, l'Association sportive Otoho, leader du championnat national, a été battue le 5 février au Complexe sportif de Pointe-Noire par la Mancha sur le score d'un but partout, en match comptant pour la 5e journée du championnat national.

AS Otoho, l'une des plus jeunes équipes et leader du championnat, a fait un match à égalité d'un but partout lors de la 5e journée face à la Mancha. Après quatre journées sans faute, l'équipe du district d'Oyo, qui joue sa première saison en championnat d'élite, a été freinée par la Mancha en se partageant un point partout. La Mancha a ouvert le score à la 54e minute par l'entremise de Ngavouka après une première période de zéro but partout. L'équipe ponténégrine, qui n'affiche pas bonne mine depuis le début de la saison avec une seule victoire en cinq journées, s'est fait rattraper à la 75e minute grâce à une frappe de Jonathan Mbon. Score final, un but partout.

À l'issue du match, Gabriel Dengaki, l'entraîneur de l'AS Otoho, s'est dit content du match. « Nous sommes contents d'obtenir ce point qu'on ne s'y attendait pas surtout qu'on a joué à l'extérieur, c'est la loi du football. Nous jouons étape par étape jusqu'à finir la tournée dans la partie sud du pays dans les conditions agréables. Je suis très content parce que les deux équipes ont livré un très bon match de titan. L'adversaire nous a posé beaucoup de problèmes», a déclaré l'entraîneur qui a demandé aux joueurs d'oublier cette rencontre et de se concentrer pour le match du mercredi à Dolisie contre les Fauves du Niari.

Malgré ce match, AS Otoho reste leader du championnat avec 13 points devant Étoile du Congo, deuxième avec 10 points, c'est grâce à sa victoire samedi dernier face aux jeunes fauves, 1 à 0. Ce jeune club du championnat se maintient à la tête du championnat après cinq journées. En deuxième explication, l'AS Cheminots s'est inclinée face à Tongo FC, 1 à 2. Sindani Olongo a ouvert la marque après plusieurs tentatives en vain. Le score a été doublé par Dzaba Kouakou. Mais la réaction de l'AS Cheminots est intervenue aux ultimes minutes du match. À trois minutes du temps additionnel, l'AS Cheminots obtient un penalty transformé par Mbatchi et reduit le score à deux buts.

Cependant, du côté de Brazzaville, le FC Nathaly's, un autre représentant de la ligue du Kouilou au championnat national, a été battu par Saint-Michel de Ouenzé, 0-2, après une douche froide de 3 buts à 0 face à JST lors de la 4e journée. La 6e journée prévoit deux rencontres à Pointe-Noire, le 8 février, NicoNicoyé reçoit la JST et le 13 février l'AS Cheminots accordera son hospitalité à la JSP.