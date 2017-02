Congo-Brazzaville: Les finalistes des écoles professionnelles sollicitent leur intégration à la fonction publique

Le Socle des diplômés des écoles professionnelles (Sdep) et la Coordination nationale des écoles de formation professionnelle (Cnefp) ont rendu publique, le 04 février à Brazzaville, une déclaration demandant à l'Etat l'intégration à la fonction publique des finalistes de douze écoles professionnelles.

Selon cette déclaration, le Sdep et la Cnefp souhaitent du gouvernement, le traitement des dossiers d'intégration au plus tard, le 13 février 2017 pour les quotas 2015 et la publication des décrets ainsi que des arrêtés des diplômés des écoles professionnelles avant le 30 mars 2017 pour les quotas 2015.

Ils ont de même souhaité, la publication de la notification, à la date du 28 février, des quotas de recrutement pour l'année 2016.

Cette déclaration notifie que : « dépasser ces délais une série des manifestations pacifiques sera organisée sur les devantures de la primature ainsi que du ministère de la Fonction publique ».

La colère des tenants de ces deux mouvements syndicaux ainsi que de leurs membres fait suite, indique ladite déclaration, aux promesses non respectées faites par l'autorité publique en présence des délégués de la police nationale et de la gendarmerie, le 16 juin 2016 et le 21 septembre de l'année drnière.

« Certains ont passé dix ans ou plus sans travailler. Ils sont pères de famille et même locataires de maison, et ils croupissent tous dans la misère », a déploré Rolland Dordin Aouba, président du Sdep.

Pour sa part, le facilitateur du Cnefp, Landry Boumbeya a ajouté : « Nous avons rempli en vain plusieurs demandes d'audience pour rencontrer le ministre de la Fonction publique. Et pourtant en 2016, il y a eu une recommandation du médiateur de la République qui présentait au ministre de la Fonction publique le canevas à utiliser dans les échanges avec les finalistes des écoles ».

Rappelons que les douze écoles professionnelles concernées par ce recrutement tant revendiqué sont entre autres : l'Ecole normale moyenne d'administration (Enma), l'Ecole nationale supérieure d'agronomie et de foresterie (Ensaf), l'Institut supérieur de gestion (ING), l'Ecole normale d'instituteurs (Eni), l'Ecole nationale des beaux-arts (ENBA), l'Ecole nationale des eaux et forêts (ENEF), l'Ecole para-médicale medico-sociale (EPMMF), l'Ecole normale supérieure polytechnique (ENSP), le Centre d'application des statistiques et d'application (CASP), le Lycée agricole Amical Cabral (Laac), le Collège d'enseignement technique agricole (Ceta) et le Collège d'enseignement technique féminin (CETF).