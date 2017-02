Congo-Brazzaville: Améliorer la performance du ministère pour faire face aux défis sociaux

La première conférence des directeurs du ministère des Affaires sociales, de l'action humanitaire et de la solidarité, tenue du 2 au 4 février, visait à contribuer à l'amélioration de la performance des agents à tous les niveaux pour faire face aux défis sociaux

Réunis à l'hôtel de la Concorde à Kinkelé, sous la direction d'Antoinette Dinga Dzondo, les 95 agents venus des douze départements du pays ont suivi dix-huit communications ayant trait à l'organisation du ministère ; à l'amélioration de la communication ; la gouvernance, au développement des compétences et à l'émergence d'une culture d'entreprise. A la fin des travaux, les participants ont signé un engagement afin de mettre en œuvre l'ensemble des résolutions prises au cours des travaux en vue de s'améliorer et d'améliorer la qualité des prestations offertes aux populations cibles.

En effet, ils se sont engagés, entre autres, à s'approprier l'ensemble des textes réglementaires régissant l'organisation au sein du ministère et s'y conformer en mettant en exergue leur responsabilité individuelle et collective. Les participants ont également pris l'engagement de s'approprier les valeurs partagées des travailleurs sociaux et témoigner d'une déontologie professionnelle avérée. Ainsi, ils entendent s'inscrire dans la dynamique de l'amélioration de la communication au sein du ministère en recourant aux outils et techniques appropriés de communication « positive efficace ».

Au regard des résultats de l'évaluation de la politique nationale d'action sociale et des axes prioritaires retenus en 2017, les participants ont résolu de mettre en application l'ensemble des solutions appropriées adoptées au cours de cette conférence et de s'inscrire dans une dynamique d'esprit d'équipe qui devra contribuer à faire émerger au sein du ministère, une culture d'entreprise.

Clôturant les travaux, la ministre des Affaires sociales, de l'action humanitaire et de la solidarité, Antoinette Dinga Dzondo, a rappelé que les thématiques retenues leur ont permis de débattre, sérieusement et dans toute la profondeur, des problèmes qui touchent directement leurs actions. Il s'agit notamment des notions de la hiérarchie administrative, de la responsabilité individuelle et collective ; des valeurs partagées des travailleurs sociaux ; la déontologie des professions de la santé et des affaires sociales. Ces thématiques ont aussi porté sur la présentation de l'évaluation de la politique nationale d'action sociale 2013-2016 et des documents stratégiques à savoir les stratégies de l'action humanitaire et de la promotion de la solidarité ainsi que les indicateurs du ministère.

« Au vu de vos recommandations, j'ai bon espoir que tous nous comprenons la nécessité de travailler en équipe, de mettre en place des procédures transparentes afin d'assainir nos relations professionnelles et interpersonnelles ; nous percevons clairement la nécessité d'une meilleure connaissance de nos textes législatifs, régimentaires et organiques ; nous prenons l'engagement de mettre en œuvre, chacun dans son domaine de compétence, les recommandations de cette conférence pour mieux servir nos cibles », a déclaré la ministre.

Antoinette Dinga Dzondo a, enfin, annoncé l'évaluation à mi-parcours de la mise en œuvre des recommandations de la première conférence des directeurs dans un département autre que Brazzaville. Le but de cette évaluation qui se tiendra de mi-juin à mi-juillet 2017 étant de faire le suivi des conclusions arrêtées.