Congo-Brazzaville: Vie associative - La Dobe fait le bilan des activités de l'année écoulée

La Diaspora de Ouénzé Brazzaville et ses environs (Dobe) s'est réunie pour la circonstance en assemblée générale ordinaire le week-end dernier au siège social du premier arrondissement de Pointe-Noire.

Il s'est agi d'un moment d'échanges privilégiés sur l'activité, les résultats et les perspectives de cette association. La rencontre a notamment permis aux membres de la Dobe de passer au crible tous les problèmes rencontrés au cours de l'année précédente, de formuler des suggestions et de faire des propositions au comité d'organisation. Au menu de cette rencontre, il y a eu le bilan de l'année écoulée, la présentation de l'état de caisse, des statuts, l'organisation du repas de fin d'année, les projets d'avenir et les divers.

Cette association dont l'action concourt au vivre ensemble encourage toutes les initiatives entreprises pour affirmer et consolider le lien social à toute personne désireuse d'ériger l'amour du prochain en valeur dominante. Une année après sa date de création, la Dobe semble bien partie sur de bonnes bases et a de nombreux projets en tête.

Dans son mot de circonstance, Bernard Adjobi, président de cette association, a rappelé aux membres de la Dobe combien la notion du vivre ensemble était précieuse pour tout le monde. « Nous devons aller de l'avant et, pour y arriver, la Dobe a besoin du dynamisme de tout le monde afin d'élargir nos horizons et de créer des activités génératrices de revenus pour le bien de tous les membres », a-t-il dit.

Pour atteindre ses objectifs, la Dobe s'est fixé entre autres objectifs: rassembler les enfants de Ouenzé en vue de promouvoir le climat de paix, d'amour, de sociabilité, d'entraide, de vivre ensemble et de participer à l'action humanitaire; organiser des colloques historiques, éducatifs et culturels, des compétitions à caractère sportif ; renforcer le brassage intercommunautaire par les excursions dans tous les départements du pays et enfin créer des unités de production (agropastorales, pisciculture, etc.). Rappelons que pour finir l'année 2016 sur une touche positive et d'entamer la nouvelle en beauté, la Dobe va organiser le 25 février un repas de fin d'année pour le bonheur de ses membres, question de resserrer les liens au sein de l'association.