Congo-Brazzaville: L'ONG Yekolab et Airtel Congo encouragent l'entrepreneuriat juvénile

L'organisation non gouvernementale (ONG) Yekolab et la société Airtel-Congo ont signé un partenariat de collaboration et inauguré, le 03 février à Brazzaville, le 2e module incubateur.

La coopération entre l'ONG Yekolab et Airtel-Congo a permis de mettre en place un espace incubateur consacré à l'accompagnement des porteurs de projets novateurs afin de transformer leurs idées en des entreprises viables et banquables. Cet espace collaboratif est équipé de bureau de travail, d'une salle de réunion ainsi que d'une connexion internet wifi. Il a une capacité d'accueil de vingt startup, c'est-à-dire de jeunes entreprises innovantes à fort potentiel de croissance faisant souvent l'objet de levées de fonds.

L'initiative consiste à encourager l'esprit entrepreneurial au Congo et en Afrique. Elle favorise aussi la montée en compétence des jeunes habiletés à transformer leur statut de demandeur en créateur d'emplois.

Pour sa part, la chargée de la communication à l'Agence de régulation des postes et des communications électroniques (Arpce), madame Sahara, a rappelé que la société Airtel accompagne l'ONG Yekolab depuis trois années successives dans la réalisation de ses projets.

Outre l'encouragement à l'entrepreneuriat juvénile à travers les technologies de l'information et de la communication (Tic), l'ONG Yekolab contribue à la réduction du taux de chômage, à l'émancipation et à l'épanouissement des jeunes au Congo et en Afrique.

Le directeur général de la société Airtel-Congo, Gérard Lokossou, a décliné en termes claires l'engagement de l'entreprise qu'il représente. Celui-ci est axé sur la qualité, l'innovation et l'accompagnement des initiatives juvéniles.

« Depuis 2016, nous avons précisé que partout où la jeunesse serait, nous les accompagneront également. Notre contribution se situe à deux niveaux, déjà il y a une contribution financière disponible pour une année renouvelable. Nous mettons également à la disposition de ces jeunes une connexion à haut débit », a déclaré Gérard Lokossou.

Le directeur de la société Airtel-Congo a tout de même rappelé que le Congo émergeant a besoin d'un environnement technologique et managérial favorable à l'éclosion des initiatives juvéniles et à l'essor de l'auto-emploi.