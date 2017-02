Afrique: CAN U17 - Le pays éligible à l'organisation du tournoi

Aussi, l'organisation de la CAN U-17 au Gabon au détriment de Madagascar à la suite du retard pris dans la préparation du tournoi, la Confédération africaine de football association (CAF) a pris l'option de le disqualifier. De la même manière qu'elle fit avec la RDC disqualifiée autrefois de ce tournoi en lieu et place de la Tanzanie. La Fédération tanzanienne de football avait alors douté de l'éligibilité du joueur congolais Bercy Langa Lesse. La CAF avait décidé de l'envoyer au Caire afin de procéder à une IRM (imagerie à résonance magnétique). Le joueur n'était jamais venu après trois convocations.

Trois mois seulement après l'organisation réussie de la CAN 2017 qui s'est achevée en apothéose le 5 février avec le sacre du Cameroun tombeur de l'Égypte en finale sur le score de deux buts à un, le Gabon s'apprête à abriter du 21 mai au 4 juin 2017 une nouvelle fête du football africain. Il s'agit de la CAN U-17 dont l'organisation vient d'être confiée au Gabon en lieu et place du Madagascar. Ce pays, à en croire l'instance faitière du foot africain, n'a pas donné suffisamment de gages dans l'organisation de cette compétition réservée aux joueurs cadets du continent.

Copyright © 2017 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.