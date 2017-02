Congo-Brazzaville: Crise du Pool - Le Pulp plaide pour le retour de la paix

Ils ont en outre marqué leur adhésion au découpage électoral qui, selon eux pourrait corriger les failles constatées lors du dernier découpage, notamment dans les circonscriptions électorales de Madingou, Mfilou ; Ouesso ; Nkayi ; Tsié-tsié et bien d'autres, jugées plus petites par rapport aux autres.

« En ce qui concerne le suivi des recommandations du dialogue national de Sibiti, les participants se sont satisfaits de l'expérimentation du bulletin unique lors de l'élection présidentielle de 2016 et souhaitent que cet élan soit plus manifeste lors des scrutins attendus cette année 2017 », souligne le communiqué final des travaux, exhortant le gouvernement à appliquer progressivement les recommandations de ce dialogue.

L'objectif visé par le parti est de préparer avec plus de sureté et de sérénité, ces différents scrutins en vue de conforter sa position.

Ils ont à cet effet invité de prendre les dispositions nécessaires et adéquates en vue de pacifier définitivement cette zone et de rétablir la paix.

