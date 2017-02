Congo-Kinshasa: Affaires foncières - Félix Kabange Numbi visite la circonscription cadastrale de la Gombe

L'activité a eu lieu le 6 février sous la direction du conservateur des titres immobiliers, Gracia Kavumvula, et du chef de division du cadastre, Jonas Kabuya.

L'objectif cette descente de travail était de se rendre compte des conditions de travail des agents et cadres de cette circonscription foncière et échanger avec eux sur les différents dossiers fonciers en traitement. « Je veux faire la ronde des circonscriptions foncières pour voir dans quelles conditions les agents et cadres travaillent. Je veux aussi échanger avec eux sur les difficultés dans le fonctionnement de nos circonscriptions et passer en revue les dossiers qui sont enregistrés comme contentieux actuellement au niveau des circonscriptions », explique Félix Kabange Numbi. Cette visite a été aussi l'occasion pour le ministre des Affaires foncières de prodiguer quelques conseils et formuler des recommandations aux agents et cadres de la circonscription de la Gombe pour un bon travail.

Toutefois, Félix Kabange Numbi a déploré la négligence dont font montre ces agents et cadres dans la conservation des archives. Ici, il instruit le conservateur des titres immobiliers et le chef de division du cadastre de tout mettre en œuvre pour que les archives soient protégées parce que, a-t-il dit, ce sont des documents de valeur. « Je demande que dans un délai bref qu'on puisse remettre de l'ordre dans la documentation et archivage et que les inspecteurs qui travaillent sur les dossiers brulés puissent accélérer le travail parce qu'il faut très rapidement qu'il y ait des PV pour qu'on nous permette de sécuriser ces documents », a-t-il dit.

Le ministre des Affaires foncières a commencé sa visite par le bureau du personnel et des services généraux. Ensuite, il s'est rendu au bureau du domaine foncier, au secrétariat, au bureau d'enregistrement où sont établis les certificats d'enregistrement.

Le bureau des archives, le bureau de la documentation cadastrale, le bureau du contentieux, celui des archives, le service de la comptabilité, le service du recouvrement et taxation, le bureau du cadastre fiscal et bureau technique ont été visités par le ministre des Affaires foncières. Au terme de cette visite, Félix Kabange Numbi a présidé une séance de travail au cours de laquelle il a demandé aux agents et cadres de la circonscription foncière de la Gombe de travailler dans l'objectif de résolution des conflits.