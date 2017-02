Congo-Kinshasa: Décès d'Étienne Tshisekedi - Franck Diongo appelle les Congolais à reprendre le flambeau

Mais, tel un prophète, le grand homme a cheminé imperturbable à travers l'histoire hyper mouvementée de notre pays », a fait savoir Franck Diongo, en rappelant la vision et le combat d'Étienne Tshisekedi à qui il a fait la promesse de continuer cette œuvre à laquelle il a consacré la majeure partie de sa vie et pour laquelle il a créé des milliers des disciples.

Pour Franck Diongo, en effet, Étienne Tshisekedi wa Mulumba, son « grand maître » et père de la démocratie congolaise, était une chance pour le Congo, un don de Dieu. À en croire le président national du MLP, l'Afrique du Sud a eu Mandela et la RDC, elle, a été dotée d'Étienne Tshisekedi.

« L'homme s'en est allé mais sa vision nous est léguée », a insisté Franck Diongo. À nous, a-t-il poursuivi, de reprendre le flambeau : son idéal d'un Congo uni, démocratique et prospère. Un Congo dont la richesse doit être exploitée rationnellement et au profit de toutes ses populations et non d'une poignée d'oppresseurs. « Cet héritage là ne mourra jamais », a appuyé le député national et président du MLP.

Dans un message du 3 février envoyé à partir de sa cellule de prison, le député national et président national du MLP, Franck Diongo, a rappelé aux Congolais et à la communauté internationale le combat d'Étienne Tshisekedi. Il a profité de cet hommage rendu à l'illustre disparu pour appeler les Congolais à continuer « son combat pour le changement qu'il aura incarné pendant les quarante dernières années de sa vie politique ».

