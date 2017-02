Sénégal: La 3e édition du concours du meilleur comité d'hygiène au travail ouverte

Le communiqué laisse entendre que le prix du meilleur CHST est un prétexte pour la CSS de récompenser en bons d'équipements de protection individuelle ou formation ou sécurité des installations le comité qui, aussi bien en milieu et hors du travail, a supprimé et limité certains effets nuisibles de l'activité du travail.

Il est aussi relevé l'inadaptation du décret n°94-244 du 07 /03/1994 portant application d'une disposition du Code du travail sur les comités d'hygiène et de sécurité (ou méconnaissance des entreprises de ce décret) et la mauvaise appréhension du rôle du CHST dans la prévention et la gestion des risques professionnels par les partenaires.

Dakar — La Direction de la prévention et des risques professionnels (DPRP) de la Caisse de sécurité sociale (CSS) a au lancé la 3-e édition de son concours des meilleurs comités d'hygiène et de sécurité du travail (CHST) annonce un communiqué reçu lundi à l'APS.

