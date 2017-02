Sénégal: La Commission de réécriture de l'histoire générale entame sa tournée nationale par Tambacounda

"Un développement dans lequel les notions de solidarité, d'entraide et de famille élargie n'ont pas leur place, n'est pas conforme à notre culture et à notre histoire", a-t-il dit, à titre d'illustration.

"L'histoire de Sénégal a été écrite par des administrateurs coloniaux, des historiens français et américains, et nous avons suivi ce sillage", a relevé M. Fall, par ailleurs président la commission qui s'occupe de la période allant du 10-ème au 20-ème siècle. Il est envisagé d'introduire dans le programme scolaire les ouvrages qui seront issus de ces recherches.

A l'échelle nationale, quelques 600 personnes et 9 commissions travaillent sur le projet visant à rédiger une "histoire inclusive du Sénégal"', à faire en sorte qu'elle ne soit "pas le fait exclusif" de certaines familles, de certaines ethnies et certains terroirs, a indiqué Mamadou Fall, rapporteur général de la commission.

Concernant la région de Tambacounda, a noté M. Thiam, il s'agira de compléter avec les traditions orales et contributions d'une équipe de 125 personnes, la base déjà fournie par 27 publications de divers auteurs sur les royaumes du Guidimakha, du Boundou, du Niani, du Wouli et du Gadiaga, sans compter les productions de l'administration territoriale de 1960 à nos jours.

Il s'agit d'universitaires, de communicateurs traditionnels, de chefs religieux et coutumiers, d'élus locaux et de membres de l'administration territoriale, entre autres.

