Sénégal: Kaolack - Une campagne de vaccination vise 80% du cheptel départemental

La commune de Latmingué compte 82 villages dénombrés officiellement dont 38 habités par la communauté peule essentiellement, un constat qui "montre que si on doit tenir compte de la priorité, on doit s'intéresser à ce secteur", a indiqué M. Diouf.

Selon Macoumba Diouf, présent à cette cérémonie, ses services ont pris l'option d'accompagner les éleveurs et le cheptel dans une campagne départementale gratuite de consultation et de vaccination du cheptel, en partant du fait que sa collectivité est une commune rurale.

M. Diouf a également mis à la disposition des éleveurs "des lots de vaccins contre le botulisme et la pasteurellose des petits et grands ruminants", a ajouté M. Tambédou.

Il a fait état d'une subvention publique de "50% ou 60% dans le cadre de cette campagne de vaccination de masse du cheptel du département de Kaolack", ajoutant qu'en plus de ces cinq maladies, le bétail est également vacciné contre le botulisme et la pasteurellose.

