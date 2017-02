Madagascar: Le HCR se félicite d'un amendement au code de la nationalité

« Depuis le lancement de la campagne #IBelong, nous avons enregistré des progrès majeurs, concrétisés par l'adhésion de divers États aux conventions des Nations Unies sur l'apatridie qui prévoient des mesures propres à prévenir et réduire les cas d'apatridie. En outre, de nombreux pays ont bien avancé sur cette voie et considérablement réduit le nombre d'apatrides sur leur territoire », a dit la porte-parole.

« Le HCR continuera d'apporter son soutien au Gouvernement, au Parlement et aux acteurs de la société civile malgaches en vue de l'application de cette loi. Nous nous employons également à inciter le Gouvernement malgache à adhérer aux conventions de 1954 et de 1961 sur l'apatridie et à en garantir l'application via leur intégration à la législation du pays », a ajouté Mme Rummery.

Selon le HCR, la réforme de la nationalité est une étape importante et encourageante sur la voie de la prévention et de la réduction des cas d'apatridie.

Copyright © 2017 UN News Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.