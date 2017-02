Maroc: Les bénéficiaires d'un programme d'implantation cochléaire honorés

A l'issue de cette journée, Dr. Khalid Snoussi, chef du département ORL et chirurgie maxillo-faciale de l'hôpital, a fait savoir que l'événement d'aujourd'hui ambitionne d'attirer l'attention sur la nécessité d'encourager le dépistage précoce de la surdité infantile dans notre pays et dans le continent, notamment certains pays d'Afrique avec lesquels des partenariats sont en cours de développement".

Ainsi, 100 enfants bénéficiaires du programme d'implantation cochléaire de l'hôpital ont profité d'ateliers ludiques animés par des experts afin d'évaluer et de faire la démonstration de l'impact de cette intervention sur leur quotidien. Par ailleurs, des experts se sont penchés sur la problématique de la santé auditive au Maroc et en Afrique, en présence de représentants des pays d'Afrique subsaharienne, des institutionnels et des médias. Des représentants du corps médical, du ministère de la Santé et des acteurs associatifs ont pris part également à cet événement.

