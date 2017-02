Algérie: Appel à approfondir les recherches sur la personnalité du martyr Mostefa Benboulaïd

Organisé à l'occasion de la célébration du centième anniversaire de la naissance du héros Mostefa Benboulaïd, ce colloque a été ouvert samedi par le ministre des Moudjahidine, Tayeb Zitouni, et le secrétaire général de l'Organisation nationale des moudjahidine (ONM), Said Abadou, en présence d'une délégation ministérielle, des autorités civiles et militaires de la wilaya et des compagnons d'armes du chahid Benboulaïd parmi lesquels Tahar Zebiri, Salah Goudjil et Amar Benchaiba dit Ali.

De son côté, Mohamed Difallah de l'institut supérieur de l'histoire contemporaine de Tunisie de l'université de Menouba (Tunisie) a parlé de la lutte commune des peuples algériens et tunisiens entre 1952 et 1962.

Ce colloque a également été marqué par l'intervention de l'historien Jiordano Merlicco de l'université La Sapienza de Rome (Italie), sous le titre "L'Italie et la guerre d'indépendance algérienne", lequel a relevé les différents aspects de la solidarité du peuple italien envers la cause algérienne.

Soulignant la "personnalité hors pair" de Benboulaïd, les intervenants ont unanimement appelé les historiens à se pencher davantage sur son parcours militaire et politique, mais également sur ses prises de positions humanistes et nationalistes.

Batna — Les participants au colloque international consacré à Mostefa Benboulaïd, clôturé lundi à l'université de Batna 1, ont appelé à "approfondir les recherches" sur la personnalité de l'homme et du leader que fut ce martyr "symbole de la Révolution" et à transcrire son parcours héroïque.

