Algérie: Tiaret - 14 conventions entre secteur de la formation-entreprises-administrations en 2016

Tiaret — La direction de la formation et de l'enseignement professionnels de la wilaya de Tiaret a signé 14 conventions avec des entreprises économiques et des administrations en 2016, a-t-on appris lundi du directeur de wilaya du secteur.

Ces conventions touchant plusieurs secteurs portent sur la formation et la mise à niveau des personnels de ces entreprises et administrations en spécialités du bâtiment, de travaux publics et des réseaux d'eau et d'assainissement, a indiqué à l'APS Tayeb Ziane Broudja.

Une convention a été paraphée avec la direction et l'agence de wilaya de l'emploi pour former des jeunes âgés entre 16 et 20 ans dans des spécialités demandées au marché de l'emploi à Tiaret (une formation de courte durée de 6 mois couronnée par un certificat de qualification).

La direction de la formation professionnelle dispense l'encadrement administratif et pédagogique, les structures et les moyens pédagogiques nécessaires à la formation, en plus de l'accompagnement et du suivi des stagiaires, alors que la direction de l'emploi et l'ANEM leur offre une indemnité mensuelle de 3.000 DA.

Les autres conventions ont été signées avec les directions de l'habitat, de l'Office de promotion et de gestion immobilière (OPGI), de l'urbanisme et de la construction et des ressources en eau pour une durée de 5 années renouvelables.

Des accords sont signés en plus avec la direction des travaux publics et des entreprises économiques dont la Société nationale de véhicules industriels (SNVI) d'Ain Bouchekif, l'Agence nationale des transferts et barrages (ANAB), la société régionale de génie rural, l'entreprise de bâtiment et structures métalliques de Sougueur, l'Algérienne des eaux (ADE), l'Office national d'assainissement (ONA), l'Office national des œuvres universitaires (ONOU) et l'Office national d'aliments de bétail (ONAB) de Rahouia.

Par ailleurs, des entreprises signataires de ces conventions se chargent d'accueillir des stagiaires pour apprentissage en métiers d'eau, travaux publics, bâtiment, soudure, électricité auto, maintenance de véhicules et agriculture, entre autres, a-t-on indiqué.