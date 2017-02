Algérie: Audiovisuel - De nouveaux équipements pour Bejaia pour résorber des zones d'ombre

Dans ce contexte, le ministre a rendu hommage à Mohamed Abderahmani, ancien directeur du quotidien "El Moudjahid" assassiné en mars 1995, dont les qualités humaines et professionnelles sont de nature à en inspirer plus d'un.

Durant cette visite de deux jours, M. Grine en a profité pour rebondir sur la question des programmes des différents supports, exigeant de chacun "plus de responsabilité et de professionnalisme".

Le cas vaut aussi pour le déploiement de la TNT, un émetteur de 100 watts est retenu à Darguina à l'Est et viendra en renforcement de celui en fonction actuellement dans l'Akfadou, à l'ouest de Bejaia, d'une puissance de 02 kW.

