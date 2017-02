Algérie: Un taux d'intégration minimal de 40% pour rentabiliser l'industrie véhicules

C'est dans ce sens que les adhérents de ce cluster comptent mettre sur pied une centrale d'achat pour effectuer des importations groupées de matières premières dans le but d'acheter moins cher et de faire ainsi baisser les coûts de production.

Les étrangers viennent nous rencontrer en tant que groupe car nous partageons une vision commune et nous parlons d'une seule voix. Le cluster est un accélérateur de réussite: seul on peut aller vite, ensemble on ira loin", a résumé le président de ce cluster créé en 2012 et regroupant 25 adhérents entre producteurs de boissons et opérateurs de la chaîne logistique.

Reconnaissant que l'existence de concurrents au sein du cluster peut créer parfois "quelques frictions", ce jeune industriel a toutefois assuré que les sociétés adhérentes, dont le nombre devrait augmenter à une vingtaine incessamment, "gagneront beaucoup plus à travailler ensemble surtout qu'elles activent dans un marché local à forte croissance et qu'elle sont mieux écoutées à l'international lorsqu'elles sont regroupées".

