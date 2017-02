Le Parlement européen vient d'adopter une résolution concernant deux pays d'Afrique centrale, à savoir la République Démocratique du Congo et le Gabon.

Cette mesure découle du constat de la persistance d'une grave crise de légitimité au sommet de l'Etat consécutive à la non tenue de l'élection présidentielle dans le délai constitutionnel du côté de Kinshasa et à la non transparence du scrutin présidentiel au Gabon du côté de Libreville.

Par ailleurs, le rendez-vous manqué de la présidentielle en RDC et les tripatouillages de la présidentielle au Gabon ont donné lieu à des violations massives des droits de l'homme et à la prolongation de la chasse aux opposants, à leurs militants ainsi qu'aux professionnels des médias dans les deux pays.

L'Union Européenne, fort inquiète, de la tendance du pouvoir de Kinshasa et de Libreville de ne pas s'engager dans la voie de l'alternance démocratique au sommet de l'Etat, a décidé de placer ceux deux pays sous sa haute surveillance.

Tout en encourageant les « dialogues » en cours ici et là, elle recommande leur aboutissement heureux, la cessation des violations des libertés individuelles, la fin des violences préélectorales en RDC et post-électorales au Gabon, ainsi que des poursuites judiciaires contre les personnalités politiques, militaires et policières impliquées dans les cas des morts, arrestations arbitraires et tortures des innocents.

Elle a rappelé, pour le cas de la RDC, que des sanctions ciblées ont déjà frappés des responsables politiques et des services spéciaux reconnus coupables de blocage du processus démocratique et des violations des droits de l'homme.

L'élargissement des sanctions à d'autres responsables candidats aux violations des droits de l'homme et au torpillage du processus électoral est vivement souhaité.

L'Accord du 31 décembre 2016 entre les parties prenantes aux négociations directes pilotées par la Cenco (Conférence Episcopale Nationale du Congo) est salué et la tenue des élections présidentielle, législatives nationales et provinciales avant la fin de l'année exigée.