Burkina Faso: Sculpture - Issiaka Kienou "immortalise" les animaux

Suite à une polémique qui alimente la presse et les réseaux sociaux au Burkina Faso ces derniers… Plus »

Ces sculptures à l'honneur du côté de l'Institut français de Ouagadougou, donnent un aperçu sur ce qui pourrait être le quotidien des animaux dans leur environnement habituel. « Ici, j'ai représenté la lionne, le chien, le lama, le cerf et aussi le héron. Tout ceci m'est venu comme cela à l'idée et j'ai voulu tout juste les représenter», explique le sculpteur.

Issiaka Kienou est un artiste d'intuition, à travers ces différents animaux matérialisés, on peut remarquer différentes techniques de soudure, à partir de matériaux, mélangeant morceaux de bidons d'huile, lamelles de métal et bois brut. Toutefois, même s'il s'intéresse au matériel de récupération, le travail de M. Kienou n'a rien avoir avec « un artiste de récupération ». Il est question de vraies sculptures ex nilo.

Copyright © 2017 Fasozine. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.