Sénégal: Près de 800 enseignants de l'UCAD attendent leurs salaires du mois de janvier

"La conséquence de tout cela, c'est en réalité, nous n'avons plus d'endroit ou enseigner. Les laboratoires qui devaient être équipés ne le sont pas et on nous demande d'être performant. Ce qui est absolument impossible" a-t-il dit avant de rendre un hommage aux enseignants "pour le travail effectué dans de difficiles conditions".

"Nous avons alerté depuis le mois de décembre et l'autorité nous avait garantie que ces amphis vont être livrés. Mais jusqu'à présent, nous n'avons réceptionné provisoirement que deux amphithéâtres qui sont ceux de la faculté des sciences et celui des lettres", a-t-il poursuivi.

Abordant la question sur les contrats de performance (CDP), M. Diouf a déploré la "non disponibilité des équipements qui devaient permettre d'améliorer la qualité de l'enseignement et les laboratoires de différentes facultés de collèges études".

Selon Ibrahima Dally Diouf, "les questions les plus urgentes sont le vote du budget de l'université mais également la validation du décret sur les chercheurs pour ce qui concerne la réforme des titres. Et sur ces deux questions, nous n'avons toujours pas de satisfaction".

Rappelant le retard de plus de 10 jours sur les salaires accusé du mois de décembre, le syndicaliste a fait remarquer qu'à cette occasion "le SAES avait demandé l'arrêt de toutes activités pédagogiques et de recherche le premier de chaque mois si les salaires ne sont pas payés".

