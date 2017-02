Sénégal: Lancement du programme FAST, cet après-midi

communiqué de presse

Dakar — Un programme de requalification et d'accompagnement en entreprenariat sera lancé mardi à partir de 16h30, au Radisson Blu, à Dakar, à l'initiative notamment de l'Ecole supérieure polytechnique (ESP) de l'Université Cheikh Anta Diop (UCAD), annonce un communiqué.

L'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) et l'entreprise EDACY sont également partie prenante de ce projet dénommé "FAST" et qui s'inscrit dans la continuité du programme Moocs Afrique.

Moocs (Massive Open Online Courses) consistent en des formations en ligne ouverte à tous, que les grandes écoles et universités francophones traduisent par Flots.

Selon ses initiateurs, le lancement du programme "FAST" permettra de "requalifier, d'insérer en entreprise et d'accompagner en entrepreneuriat 100 profils IT au Sénégal et en côte d'ivoire d'ici fin 2017".

"Formés en 8 mois grâce à un contenu de première qualité et à une expertise internationale et locale, les bénéficiaires du programme pourront rejoindre les entreprises partenaires parmi lesquelles Nestlé, Logitech, Gainde2000, Neticoa etc.", ajoute le texte.