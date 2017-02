Algérie: Plus de 20.000 écoliers ont bénéficié des activités de sensibilisation au danger des drogues

Alger — Le vice président de l'Assemblée populaire de wilaya d'Alger, Mohamed Tahar Dilmi, a indiqué que plus de 20.000 écoliers des différents paliers avaient bénéficié des activités organisées par le comité sectoriel de lutte contre les fléaux sociaux notamment la consommation de drogue.

Lors d'une rencontre d'évaluation des activités du comité de lutte contre les fléaux sociaux qui regroupe plusieurs secteurs et la société civile, M. Dilmi a précisé que cette instance s'était rapprochée en une année de plus de 20.000 écoliers et visité 120 établissements scolaires.

Plusieurs jeunes souffrant de toxicomanie ont demandé l'aide de la commission, a fait savoir le responsable rappelant que les actions d'anticipation et de sensibilisation ont été menées a travers des rencontres directes et ouvertes avec les écoliers qui pouvaient soulever leurs problèmes spontanément.

Selon M. Dilmi, des solutions ont été apportées avec l'aide de spécialistes et les écoliers en question ont pu poursuivre normalement leur scolarité.

Le commissaire des Scouts musulmans algériens (SMA) dans la wilaya d'Alger, Rachid Boudina, a affirmé pour sa part que cette structure avait réalisé un franc succès en l'espace d'une année. Les activités menée par le comité ont enregistré un grand engouement des écoliers de la willaya d'Alger qui ont montré un intérêt certain pour les risques liés à la consommation des drogues.

Par le biais de représentations théâtrales et de chants, les SMA ont pu passer le message aux écoliers, a-t-il dit.

Le représentant de la direction de la jeunesse et des sports Brahim Kadri a de son coté évoqué les sorties touristiques organisées au profit des jeunes issus des quartiers populaires de la wilaya, notamment ceux souffrant de toxicomanie. Plusieurs jeunes se sont rapprochés au cours de ces sorties des psychologues les accompagnant pour s'enquérir des moyens de se sevrer.

Il a expliqué que plusieurs dessertes ont été organisées vers différentes willaya et que chacune regroupait plus de 50 jeunes âgés entre 18 et 35 ans.

Il a annoncé le lancement prochain de l'initiative du médiateur de la jeunesse dans les quartiers populaires à la faveur de laquelle des espaces seront ouverts au profit des jeunes pour bénéficier de formations dans différents domaines.

Le chef de service de pédopsychologie de l'hôpital de Chéraga, Pr Madjid Tabti a mis en garde, à son tour, contre la prolifération du phénomène de consommation de drogue parmi les enfants. Il a fait état de plus de 100 enfants toxicomanes âgés entre 9 et 18 admis au sein de cet établissement.

Les filles représentent 40% de ces toxicomanes jeunes, a-t-il averti précisant que les substances consommées étaient la résine de cannabis, les comprimés psychotropes et les produits alcoolisées.

Le commissaire principal de la sûreté de wilaya d'Alger membre du comité sectoriel de lutte contre les fléaux sociaux Belkacem Ferrah, a préconisé l'élargissement de l'action du comité a tous les établissements scolaires de la wilaya.

Il s'est réjoui de l'écho favorable que les activités du comité ont eu auprès des centre et instituts de formation .

Il a mis en garde contre la propagation du fléau des drogues en milieu juvénile s'appuyant sur les quantités saisies au cours des dernières années à travers l'ensemble du territoire national selon les chiffres avancés par l'office national de lutte contre la drogue es statistiques (221 tonnes de résine de cannabis en 2013et 52 kg de Cocaïne en 2015).