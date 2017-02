Congo-Kinshasa: Robert Ilunga - « Tshisekedi nous a donné le sens de la démocratie et de la lutte non violente »

L'ONG Les Amis de Nelson Mandela invite la population congolaise à ne pas se décourager à la suite de la mort d'Etienne Tshisekedi.

Robert Ilunga, président de cette structure, a demandé aux congolais, dans un message de condoléance présenté ce lundi à la famille biologique et politique de Tshisekedi, de pérenniser la lutte non violente d'Etienne Tshisekedi considéré comme modèle de la liberté et de la démocratie.

« C'est Tshisekedi qui nous a donné le sens de la démocratie et de la lutte non violente. Et aujourd'hui il est parti, nous disons au peuple congolais : ne perdez pas espoir. Tshisekedi est un modèle pour nous. Il nous a donné un schéma : c'est le chemin de la démocratie, de la non-violence », affirme Robert Ilunga.