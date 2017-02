Algérie: Constitutionnaliser et doter la HIISE d'une loi organique pour assurer la transparence de l'opération électorale

En outre, la HIISE a été chargée, en vertu de la Constitution, de veiller en toute indépendance, à la consolidation de la crédibilité des élections et d'assurer leur transparence et régularité, depuis le début de la convocation du corps électoral jusqu'à la proclamation des résultats provisoires du scrutin.

La loi organique attribue à l'instance 11 prérogatives avant le début de l'opération électorale, parmi lesquelles, "s'assurer des agents chargés des opérations électorales, des listes de candidatures, de la non utilisation des biens de l'Etat au profit des candidats ou des partis, et de la préparation de l'opération électorale", a-t-il souligné.

Animant une conférence au Conseil de la nation intitulée "la Haute instance indépendante de surveillance des élections: entre exigences de transparence et nécessité de diffusion de la culture électorale", M. Derbal a indiqué que le fait de doter l'instance d'une loi organique fixant sa composition et ses prérogatives "est à même de renforcer la transparence de l'opération électorale".

