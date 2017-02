Angola: L'exécutif veut la restructuration de l'éducation de la petite enfance

Luanda — Le gouvernement angolais veut une profonde restructuration des activités d'éducation de la petite enfance, en tenant compte des défis auxquels sont confrontés les enfants de moins de cinq ans.

C'est ce qu'a déclaré lundi, à Luanda, le ministre de l'Assistance et Réinsertion Sociale, Gonçalves Muandumba, à l'ouverture de l'année scolaire 2017, dans le sous-système de l'éducation préscolaire dans les centres pour enfants, qui a lieu pour la première fois dans le pays.

Selon lui, ces défis sont réalisés basées sur une politique nationale de l'éducation et de développement de la petite enfance et sa stratégie qui définira les lignes directrices à la situation actuelle, en tenant compte de l'histoire et de la culture.

D'autre part, il a ajouté qu'il était nécessaire d'encourager l'enseignement des langues nationales dans les centres pour enfants en raison de valeurs sociales et culturelles, ainsi que de continuer à réglementer et à surveiller strictement le respect des instruments juridiques dans le fonctionnement des services de soins de la petite enfance.

Gonçalves Muandumba a dit que son institution continuerait à promouvoir l'expansion du réseau des services sociaux pour l'éducation préscolaire et à veiller à ce que les soins et l'éducation soient assurés par des éducateurs certifiés et crédibles.

L'ouverture de l'année du sous-système préscolaire a eu lieu sous la devise «Promouvoir l'éducation préscolaire c'est assurer une première enfance heureuse» et a connu la présence des enfants de différents centres de la province de Luanda.

La cérémonie a également été assistée par le vice-gouverneur de Luanda pour le secteur politique et social, Juvelina Imperial, le secrétaire d'Etat à l'éducation, Narciso Benedito, le représentant de l'UNICEF en Angola, Abubacar Sultan, et d'autres invités.