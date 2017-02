Angola: Assemblée générale de l'UCCLA se tient à Luanda du 13 au 14 février 2017

Luanda — L'assemblée générale de l'Union des Villes Capitales de Langue Portugaise (UCCLA) se tiendra du 13 au 14 février à Luanda, et un protocole entre cette Association et l'Union Européenne sera signé dans le but d'appuyer les initiatives des métropoles dans les questions jugées prioritaires.

C'est ce qu'a fait savoir lundi à Luanda le secrétaire-général de l'UCCLA, Victor Ramalho, au sortir d'une audience que lui a accordée le gouverneur de la capitale angolaise, Higino Carneiro, en qualité de président de la Commission Administrative de la ville de Luanda.

Le secrétaire-général a dit que sa rencontre avec le maire de la capitale angolaise visait juste à discuter de la réalisation de cette réunion.

Il a précisé que le gouverneur, en tant que président de la Commission administrative, était également président de la Table de la réunion de l'UCCLA, c'est pourquoi il lui revient le droit de préparer l'ordre des travaux et de dynamiser la réalisation de cette initiative.

Qualifiant de positif l'échange entre les villes membres, il a souligné que l'UCCLA organisait diverses activités notamment sur la préservation des Centres historiques des métropoles, formation professionnelle de cadres, protection civile et, quelques fois, sur l'assainissement de base.

Il a fait savoir que l'UCCLA allait dynamiser des activités culturelles au Portugal, où, le 21 février prochain, aura lieu une exposition d'arts plastiques, baptisée "Afro, Ibero, Américain", soit la liaison entre les peuples d'Afrique, du Portugal et d'Amérique.

Le responsable a souligné que l'une des grandes questions à l'échelle planétaire qui préoccupait actuellement l'UCCLA, avait trait aux indicateurs économiques mondiaux qui révèlent qu'au moins 60 à 70 pourcent de la population vivrait dans les villes, obligeant ainsi l'humanité à trouver des solutions aux problèmes de sécurité urbaine, d'assainissement de base, de citoyenneté et de rapport entre les pouvoirs locaux, les villes et les citoyens.

Actuellement, la ville de Maputo préside la Commission exécutive, tandis que Luanda préside la table de l'assemblée générale.

L'UCCLA a son siège à Lisbonne, et la direction peut être transférée moyennant délibération de l'Assemblée-générale, dans les termes légaux.

Organiser des rencontres pour débattre de la coopération entre les municipalités membres, des échanges culturels, scientifiques et technologiques, et créer des opportunités économiques et sociales, en tenant compte du progrès et du bien-être des habitants, tel est l'objectif de l'UCCLA.