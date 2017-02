Burkina Faso: Menaces terroristes dans le Soum

Les menaces et attaques terroristes à Nassoumbou, et environs, dans le Sahel burkinabè ont fini par instaurer un climat d'anxiété et de méfiance au sein de la population. Le nouveau dispositif sécuritaire rassure « peu », dans une zone où, chacun regarde son prochain avec suspicion...

Lundi 30 janvier 2017. Il est 9h 30 à Nassoumbou, village situé à 45 Km au nord de Djibo, dans la province du Soum. A l'entrée de la localité, des agents de sécurité procèdent aux contrôles routiers. Pièces d'identité et papiers des engins sont demandés, et souvent des fouilles effectuées. Nassoumbou semble désert, un silence de cimetière y règne.

Seulement quelques regroupements de 5 à 10 individus devant des concessions et des boutiques. Les « étrangers » sont tenus à l'écart. La prudence est de mise, l'atmosphère tendue, et la méfiance à son summum. « On ne sait jamais », lâche Moctar Hamadou, un natif de la localité. Ici, 45 jours n'ont pas suffi à faire baisser la fièvre de la peur.

En effet, le 16 décembre 2016, un détachement du Groupement des forces anti-terroristes (GFAT) basé dans la localité a subi une attaque meurtrière, qui a coûté la vie à 12 soldats et fait des blessés. Des véhicules et des munitions ont été détruits, et des bâtiments incendiés.

Le souvenir de ce drame est toujours vivace et hante les esprits. Moctar Hamadou, 18 ans, a entendu les tirs des « barbares », alors qu'il était à la mosquée pour la prière. Il dit avoir pris ses jambes à son cou pour rejoindre son domicile, à un jet de pierre du lieu de culte. « J'ai toujours peur. Les premiers jours, après les attaques, on se couchait à 19 heures.

Maintenant, on rentre à 20h, 20h 30. Mais dès qu'un chien aboie, je me réveille et je n'arrive plus à dormir », indique le jeune homme, marié et père d'une fille. Souleymane Maïga, la soixantaine, n'est plus « tranquille ». Il enchaine les nuits blanches.

La peur au ventre, le vieux n'arrive pas imaginer que son village est en passe de devenir une « zone interdite ». L'école primaire publique de Nassoumbou est à quelques mètres des lieux de l'attaque. Adeline Ouédraogo est à sa 2e année scolaire dans la région. Elle confie avoir du mal à se concentrer pour dispenser les cours aux apprenants depuis le début des attaques terroristes.

L'irruption des terroristes dans les écoles à Pétega, Pélem-Pélem et Lassa semble être la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. « J'ai beaucoup peur pour mes élèves et moi. Nous sommes obligés d'ouvrir les fenêtres et les portes de la classe pour veiller au grain et alerter les forces de sécurité au cas où... », explique l'éducatrice.

Mme Ouédraogo se sentant en « insécurité permanente » a rejoint son lieu de travail en janvier dernier sans ses deux enfants, restés à Bobo-Dioulasso auprès de son époux. « Dès que nous voyons deux, trois, quatre motos ou plus se suivent dans le village, tout le monde prend la fuite », indique-t-elle toute apeurée.

« Un couvre-feu qui ne dit pas son nom »

Un autre enseignant au lycée départemental, en poste depuis 5 ans, pense que Nassoumbou a perdu son lustre d'antan, la quiétude ayant fait place à l'inquiétude et à la panique. « Le village était vraiment animé, les gens se côtoyaient, mais depuis lors, tout s'est arrêté », rapporte Adama Boussim.

Et d'ajouter : « On a du mal à préparer les cours, surtout qu'on nous a dit d'éteindre les lampes la nuit. A 20 heures, tu ne verras personne dehors. C'est un couvre-feu qui ne dit pas son nom ». Son travail s'en trouve donc affecté, avec à la clé des insomnies et des cauchemars à répétition.

A l'en croire, les agents de l'Etat de la localité se regroupaient les week-ends autour du thé et des jeux de scrabble et de dame, afin de passer un bon temps ensemble. Toutes ces instances ont été suspendues après le passage des terroristes.

Pour Arouna Bandé, infirmier au Centre de santé et de promotion sociale (CSPS), la prudence est mère de sûreté. « Je me méfie de tout le monde, même des malades et de leurs accompagnants », dit-il.

Bien avant les menaces terroristes, M. Bandé soutient qu'il a, à plusieurs reprises, emprunté la voie de Nassoumbou-Djibo, la nuit. Mais, aujourd'hui, il n'ose pas s'y aventurer tout seul, même dans la journée.

La situation sécuritaire actuelle inquiète également les premiers responsables de la commune de Nassoumbou, qui affichent toutefois une détermination à visiter. « Je ne sais quoi dire... On est là et on se dit que ça va aller.

Dans tous les cas, on ne va pas leur laisser nos terres », souligne une source. La crise qui sévit dans la zone est en passe de « détruire » le tissu social. Notre interlocuteur à l'hôtel de ville témoigne d'un climat de méfiance mettant à rude épreuve l'hospitalité « légendaire » dans son Nassoumbou natal.

A cela, s'ajoute la vague de migration des populations vers d'autres localités, encore épargnées par les djihadistes. Economiquement, « Nassoumbou est une commune morte. Tout a flanché parce que les marchés ne sont plus fréquentés », affirme-t-il.

La troupe a « le moral haut»

L'autre quotidien de Nassoumbou, et qui ne laisse personne indifférent, c'est la présence des forces de défense et de sécurité. Les militaires y font la ronde tout le temps, selon nos sources. « Même à 1 heure du matin, on entend le bruit des véhicules et motos de patrouilles », soutient Adama Boussim, enseignant au lycée départemental.

A proximité de certains lieux publics (mosquée, mairie, CSPS, établissements scolaires etc.), des soldats sont postés ici et là. Au niveau de la base du détachement du Groupement des forces anti-terroristes (GFAT), en cette matinée, des « éléments » tiennent la garde.

D'autres, juchés sur les pick-up, embarquent pour des patrouilles dans les villages environnants. « Le moral haut », la troupe assure que « tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes ».

« C'est notre mission régalienne de défendre le territoire national. Quelle que soit la situation, on est en mesure de tenir et de riposter aux éventuelles menaces », rassure une source sécuritaire.

Le « nouveau » dispositif militaire est en place, excepté le numéro vert pour les alertes. « Il y a eu beaucoup de changements », insiste-t-il. Tous affirment avoir constaté un renfort des effectifs et de nouveaux matériels. Mais, ces « changements » sont loin de réconforter Moctar Hamadou. « Nous sommes dans un champ de bataille.

Il faut toujours être sur ses gardes, surtout que les militaires ne peuvent pas être partout et en même temps », précise-t-il. La vigilance est donc de mise, dans la mesure où les terroristes ont plusieurs modes opératoires, foi de Moctar. Adeline Ouédraogo corrobore ces propos.

Rien qu'en voyant les militaires en patrouille dans le village, elle se dit qu'il y a quelque chose qui se trame. « C'est la guerre qu'on nous a déclarée. Quand ils (djihadistes) rendent visite aux enseignants, ils leur demandent d'enseigner l'arabe ou de quitter les lieux. Comment vous appelez ça ? », s'interroge l'éducatrice.

Une population complice ?

Le professeur au CEG de Nassoumbou, Adama Boussim, craint les kidnappings. Pour lui, personne n'est à l'abri dans la zone. En ce sens que les djihadistes ont des adeptes au sein de la population. « Des gens ont été recrutés et formés. Ce sont eux-mêmes qui conduisent et mènent les attaques. Ils connaissent tout le monde et tous les villages comme leurs poches », accuse-t-il.

Notre source à la mairie fait savoir que la majorité des jeunes ne travaillent pas, ils fréquentent « beaucoup » les lieux de culte et adhèrent « facilement » aux prêches des prédicateurs radicaux, surtout lorsque ces derniers leur proposent de l'argent. Les terroristes ont réussi à infiltrer toutes les instances de décision (administratives, politiques, religieuses, militaires... ) de la localité et sont même informés de certains mouvements du GFAT, soutient la même source.

Elle reconnaît que certains citoyens n'ont pas la culture de la dénonciation. Cette « complicité latente » complique la fluidité du renseignement dans la lutte contre la nébuleuse armée. « Les gens ne sont pas clairs. Ils ne collaborent pas franchement », s'indigne un soldat en poste à Nassoumbou. Zeynab Sana, ménagère, pense plutôt que la faible coopération entre l'armée et les habitants est un problème de confiance et de manque de confidentialité. A l'en croire, une simple visite d'un civil au camp militaire peut être source de représailles pour les siens. « Nous craignons pour nos vies », confie-t-elle. En plus, les populations se sentent impuissantes face à la « rage » des « barbares », dans une frontière longtemps poreuse avec le voisin malien. « Rien ne nous sépare. Les djihadistes viennent, font ce qu'ils veulent et repartent impunément », se désole Souleymane Maïga.

« D'un jour à l'autre, la vie reprendra son cour »

Outre les forces de défense et de sécurité, les autorités municipales ont bon espoir que la police de proximité en gestation viendra renforcer les liens GFAT-population, opérationnaliser davantage le renseignement, accentuer les dénonciations, déjouer d'éventuelles attaques voire arrêter les assaillants. Les agents de l'Etat suggèrent des « dispositions particulières » au regard du « contexte particulier ». Ils proposent notamment des « mutations progressives » entre trois ou quatre ans afin que celui qui est affecté dans la région nourrisse l'espoir de la quitter au plus tôt. « Cela peut lui permettre de tenir, parce qu'il sait qu'il ne va pas trop durer », conseille Arouna Bandé, infirmier. Adama Boussim, enseignant, recommande une « indemnité de risques » pour tous les représentants de l'administration publique, afin de motiver les fonctionnaires officiant dans la zone. « C'est un énorme sacrifice de servir ici », avance-t-il. Souleymane Maïga appelle à la patience, à la sérénité et à l'union des fils et filles de la localité, car convaincu que le peuple burkinabè vaincra. Avant de conclure : « d'un jour à l'autre, la vie reprendra son cour ».

Le haut-commissaire du Soum, Mohamed Dah :

« Les gens n'ont pas l'habitude de dénoncer leurs prochains... »

Le premier responsable de la province du Soum, Mohamed Dah, partage son optimisme quant à la victoire « certaine » du Burkina sur les terroristes. Mais, bien avant, il invite les populations à collaborer avec les FDS.

Comment vivez-vous ces attaques terroristes dans la zone ?

Avec beaucoup d'émotion, parce que nous pensons que nous les Burkinabè, étions à l'abri de ces genres d'attaques. Mais, nous constatons qu'elles deviennent récurrentes.

A ce jour, quel est le point de la situation sécuritaire dans le Soum?

D'une manière générale, je peux dire que la peur est en train de s'estomper. Sinon au début, il y avait une panique quasi généralisée surtout dans les zones un peu reculées. Nous avons même assisté à un mouvement des populations vers des agglomérations plus sécurisées. Mais, aujourd'hui, le moral est train d'être rehaussé, avec les dispositions que le gouvernement a pris pour renforcer la sécurité des personnes et des biens.

Justement, quelles sont ces dispositions ?

Il y a des aménagements qui ont été faits au camp. Des éléments armés ont été postés dans les écoles. Ce dispositif va se renforcer davantage avec les nouvelles menaces que nous avons enregistrées sur les enseignants.

Y-a-t-il des formes de regroupements des populations locales pour défendre leur territoire, à l'image des Kogl-wéogo ?

Il y a des tentatives de regroupements, c'est vrai que c'est timide, mais ça progresse tout de même.

Quelles sont les difficultés dans la lutte contre le terrorisme dans le Soum ?

Dans la zone, il y a des pesanteurs socio-culturelles qui font que les gens n'ont pas l'habitude de dénoncer leurs prochains auprès des autorités. C'est entre elles que l'information circule. Mais nous sommes en train de voir quelle passerelle poser entre les populations et les forces de sécurité pour que l'information soit collectée d'une manière habile. Cela permet de ne pas exposer les informations et l'informateur.

Un appel à toute la population?

C'est une invite à la population afin qu'elle sache que le problème de la sécurité n'incombe pas seulement aux hommes armés. Chaque burkinabè, où qu'il se trouve, doit participer à la sécurité du pays, à travers le partage d'informations avec les forces de défense et de sécurité. Quels que soient la force et, l'équipement dont dispose notre armée, elle serait impuissante sans informations. Il faut dénoncer tout comportement suspect. Je demande à la population de ne pas paniquer. Pour nous, ce sont des menaces stériles. Nous avons construit ce pays depuis des millénaires. Nous vivons en bonne intelligence, il n'appartient pas à des personnes égarées de venir saper ces fondements. Nous sommes confiants et convaincus que les burkinabé vont se mettre débout et les mettre hors du pays.

L'émir de Djibo : « Ma tête est mise à prix »

Au sein de la population, la peur et la panique s'installent. Personnellement, j'ai peur pour les fonctionnaires qui sont dans les villages. Si les enseignants, les agents de santé, les militaires... sont attaqués, il n'y a pas de développement. Cela nous inquiète beaucoup. On est venu me dire, que je suis menacé, que ma tête est mise à prix. Là n'est pas le problème. J'ai plus de 60 ans. Mais, individuellement, ces agents sont vulnérables. Pourtant, ils doivent travailler sereinement pour éduquer nos enfants, nous soigner. Beaucoup de gens viennent me demander ce qu'on doit faire. Je n'ai pas de réponse... C'est ensemble que nous trouverons une solution.