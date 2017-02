Burkina Faso: SOTRACO - Mieux outiller le personnel pour plus d'efficacité

Suite à une polémique qui alimente la presse et les réseaux sociaux au Burkina Faso ces derniers… Plus »

Dans le cadre de la relance des activités de la SOTRACO, il a été élaboré un plan stratégique 2016-2020. Dans ce plan stratégique il y a un certain nombre d'objectifs définis», a mentionné le DG. Il s'agit, a-t-il détaillé, de faire en sorte qu'à l'horizon 2020, le temps d'attente des usagers puisse être réduit à 15mn pendant les heures de pointe et à 35 mn au maximum durant les heures creuses.

«Le bureau IFC-Afrique tient à remercier la direction générale de la SOTRACO et l'ensemble des participants pour la qualité des échanges. Nous avons constaté que le personnel a déjà le B.A-BA. C'est un satisfecit total et nous souhaitons que d'autres opportunités de ce genre puissent être reconduites avec le soutien du FAFPA», a-t-il signifié.

La première action de formation organisée à l'attention de l'ensemble des machinistes a porté sur le thème : «Technique de conduite économique et conscience professionnelle». La deuxième session a été axée sur «Le management des entreprises et leadership» au profit des directeurs et chefs de services de la société.

Copyright © 2017 Sidwaya. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.