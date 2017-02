Burkina Faso: Elections - La CENI présente sa feuille de route à ses mandataires

Suite à une polémique qui alimente la presse et les réseaux sociaux au Burkina Faso ces derniers… Plus »

Et cela, à en croire le président de la CENI, va permettre au gouvernement de faire une économie de plus 20 milliards de francs CFA (le cycle électoral 2016-2021 va nécessiter 131 milliards avec la carte électorale, contre 110 milliards avec la CNIB/ Carte consulaire).

Pour ce faire, Newton Ahmed Barry dit souhaiter une uniformisation et une disponibilité de la carte consulaire dans toutes les juridictions diplomatiques. Avec la mutualisation des efforts entre la CENI, l'Office nationale d'identification (ONI) et le ministère en charge des affaires étrangères, les acteurs disent être convaincus de pouvoir réaliser leur projet.

Du coup, cela fait de la participation de ces citoyens une priorité. Mais comment y parvenir avec équité et à un coût supportable par l'Etat? S'interroge la CENI. Faut-il choisir un seuil minimum avant d'ouvrir les bureaux dans les pays? Si oui, il y a 14 pays africains qui ont une diaspora burkinabè supérieure ou égale à 500 citoyens en âge de voter et qui pourraient bien abriter des bureaux de vote.

En ce qui concerne le vote de la diaspora, le président de la CENI dit déplorer le manque de statistiques fiables, mais reconnaît tout de même que plus de 7 millions 300 cent mille Burkinabè sont établis au-delà des frontières nationales, dont plus de 4 millions en territoire ivoirien.

La nouvelle équipe de la Commission électorale nationale indépendante (CENI) recherche les voies et moyens pour dynamiser l'institution et lui assurer des lendemains meilleurs en matière électorale au Burkina Faso. Pour ce faire, la structure n'exclut aucun partenaire dans sa quête d'un chronogramme clair et innovant pour le cycle électoral 2016-2021.

Le président de la Commission électorale nationale indépendante (CENI), Newton Ahmed Barry, est allé recueillir les avis, conseils et bénédictions de la Conférence épiscopale Burkina-Niger sur les défis de son institution, les réformes envisagées et les procédures pour une meilleure participation de la diaspora aux scrutins à venir.

