Burkina Faso: Entreprises - Fidelis Finance prend son élan pour 2021

Leader du crédit-bail au Burkina Faso, Fidelis Finance a dévoilé à son personnel, les grandes lignes de son plan d'affaires 2017-2021 au cours d'une retraite stratégique à Bobo-Dioulasso. Profitant de l'occasion, l'administrateur-directeur général et ses collaborateurs ont fait don de matériel d'une valeur de 5 millions de FCFA à l'Hôpital Sanou Souro.

Conduites par l'administrateur-directeur général, en la personne de Abdoulaye Kouafilann Sory, les équipes de Fidelis Finance Burkina Faso et de la succursale ivoirienne, ont partagé du 27 au 29 janvier 2017 sa nouvelle vision et stratégie de développement à l'horizon 2021 baptisée « ELAN 21 ». La retraite stratégique a permis de mobiliser les cadres de l'institution autour d'une activité de formation/coaching traitant de l'efficacité opérationnelle.

En effet, l'administrateur-directeur général a exposé la vision de l'entreprise à toute son équipe, une démarche qui vise à définir ensemble des objectifs communs.

Sans surprise, les managers de Fidelis Finance, à la suite de la formation, ont identifié les actions à entreprendre à court, moyen et long terme pour assurer aux PME et aux grandes entreprises, des produits financiers de qualité, adaptés à leurs besoins. Ils ont pris des mesures fermes et immédiates visant à améliorer et à atteindre les objectifs annuels de la société.

Don et visite de courtoisie

Comme toujours, fidèle à son engagement citoyen, Fidelis Finance a rendu une visite de courtoisie aux notable et autorité coutumière de Bobo-Dioulasso, en l'occurrence Sa Majesté Sidiki Sanou, Chef Suprême des Bobo Mandaré. Puis, M Sory et son staff ont remis du matériel médical d'une valeur de 5 millions de FCFA à l'Hôpital Sanou- Souro.

Ce don comprend des lits, des matelas, des moustiquaires, des potences, des produits d'hygiène et d'entretien (gants, alcool, savon en poudre, papier essuie-tout, etc.).

Un geste que le directeur général du Centre hospitalier, Gustave Bakary Sanon a salué estimant qu'il va permettre d'offrir des soins de qualité et une meilleure condition d'accueil aux patients de toute la région de l'Ouest. « Vous montrez ainsi que la finance, souvent décriée, peut être généreuse, ne poursuit pas que le profit, mais sait donner aussi », s'est-il réjoui.

Saisissant l'opportunité de cette rencontre, le responsable des ressources humaines, Mme Assetou Guiré a remercié, au nom de toute l'équipe, l'administrateur-directeur général pour tous les efforts consentis dans le cadre de l'amélioration perpétuelle des conditions de travail et de bien-être des salariés. Au nom du personnel, elle lui a adressé les vœux, les meilleurs pour l'année 2017.

M. Sory, en retour, a remercié chaleureusement toute l'équipe pour cette marque de reconnaissance. Il a invité les membres de son équipe en Côte d'Ivoire et au Burkina Faso à travailler chaque jour pour la réalisation des missions de l'entreprise, tout en veillant à assurer à la clientèle, des prestations ''first class" empreintes de professionnalisme. La rencontre a pris fin avec un dîner, organisé à l'Eau Vive, à l'honneur de ses clients de la région.

Les chiffres- clés de Fidelis Finance

Fidelis finance est un Etablissement financier à caractère bancaire fondé en 1998, spécialisé dans le leasing, le crédit-bail, l'affacturage, le crédit, la caution et l'aval aux entreprises essentiellement.

Son capital social de 4, 593 milliards F CFA, est réparti entre deux fonds d'investissement (AfriCapial et Fonds burkinabè de développement économique et social FBDES) avec 37%, des Banques internationales ( BOAD BIDC). Et FSA de développement et Fonds de Solidarité Africain qui contrôlent 45%.

Enfin, le reste du capital est détenu par l'assureur SUNU (10%) et 8 % pour des privés nationaux. L'établissement est leader au Burkina Faso, son principal marché, avec plus de 60 % de parts.

Au cours des cinq dernières années, il a injecté plus de 68, 358 milliards de FCFA dans le financement de 2083 petites et moyennes entreprises. Enfin, Fidelis poursuit une expansion dans la zone UEMOA, avec une succursale en Côte d'Ivoire.