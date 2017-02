Cote d'Ivoire: Législature 2016-2020 - Les députés s'instruisent à Yamoussoukro

Lors de la cérémonie d'ouverture, M. Andrew Handland, chargé des affaires de l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire, s'est réjoui de la tenue de cette rencontre. Car, pour lui, « la consolidation de la démocratie se fait dans le temps ».

Un séminaire d'orientation rassemble les députés de la législature 2016-2020 depuis ce lundi 6 février 2017, à Yamoussoukro. Initiée par l'Usaid dans le cadre du programme d'appui à l'Assemblée nationale, cette rencontre a pour but de leur fournir les rudiments nécessaires qui vont leur permettre de mieux accomplir leurs missions de représentation, de contrôle de l'action gouvernementale et de législation.

Aussi s'agira-t-il de les instruire sur le nouveau contexte bicaméral que présente désormais l'Assemblée nationale et leur faire connaître l'organisation et le fonctionnement du Parlement.

A noter en outre le renforcement de leurs capacités sur leurs responsabilités dans les interactions institutionnelles et les amener à prendre en compte la notion du genre dans l'organisation et les priorités de l'Hémicycle.

Lors de la cérémonie d'ouverture, M. Andrew Handland, chargé des affaires de l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire, s'est réjoui de la tenue de cette rencontre. Car, pour lui, « la consolidation de la démocratie se fait dans le temps ». Donc, il serait important à ses yeux que les nouveaux députés maîtrisent le contexte nouveau.

Mme Marie Goretti Nduwayo, représentante de Onu-femmes, a, quant à elle, plaidé pour l'initiation de lois pour l'autonomisation de la femme. Selon elle, les efforts jusque-là consentis n'ont pas répondu aux attentes des populations et surtout des femmes.

Elle a fait savoir que des audits menés au sein de quatre ministères et des partis politiques ont montré des insuffisances en matière du respect du genre. C'est pourquoi, elle a annoncé une campagne « He for She » ou « IL pour Elle » qui aura lieu dans les prochains jours.

Signalons que divers thèmes seront traités au cours de ce séminaire d'orientation. Entre autres, « L'Assemblée nationale dans le système bicaméral »; « Les responsabilités de l'Assemblée nationale dans le cycle budgétaire »; « La promotion du genre dans l'espace et le travail parlementaire »; « La diplomatie parlementaire à l'épreuve des défis contemporains »; « L'organisation et le fonctionnement de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire » et « Les interactions entre les députés et l'administration parlementaire ».