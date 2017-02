Cote d'Ivoire: Hôtellerie - Grand-Bassam a besoin de personnel adéquat, selon Hakim Serhani

S'adressant aux journalistes, Nabil Kouhen, directeur général de l'école hôtelière de Casablanca, a noté que ces touristes qui circulent à travers le monde ont besoin de professionnel adéquat pour répondre aux attentes et aux besoins du flux de touristes. «Nous avons signé des accords d'échanges d'experts et de programmes».

C'est à juste titre que l'avènement de cette école qui forme dans toutes les spécialités du tourisme et l'accord avec les universités touristiques de Suisse et de Casablanca et celle de Côte d'Ivoire est le bienvenu. Il répondra certainement dans un avenir proche aux besoins des touristes.

Cet accord intervient dans le cadre du développement des différentes grandes écoles touristiques et hôtelières, des stages, des échanges de programmes d'enseignements des experts et des étudiants stagiaires.

Objectif, présenter l'accord signé par des écoles touristiques, le programme des enseignements et révéler au public les nouvelles orientations, les débouchés des étudiants et les nouvelles destinations touristiques.

