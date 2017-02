Angola: Le secteur de la pêche tient à produire "Espirulina"

Luanda — Un projet de production de micro algue, riche en protéine, sera développé dans 18 mois par le ministère de la Pêche, en partenariat avec l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture (FAO).

Estimé à 250.000 USD, le projet est également soutenu par l'Association Nationale des Aquiculteurs, a précisé lundi à Luanda la ministre de la Pêche, Victoria de Barros Neto, à l'ouverture d'une conférence sur le projet d'appui à la filière d"Espirulina".

Cette action vise à contribuer à l'amélioration de l'état nutritionnel des populations et à dynamiser le processus de diversification économique du pays, a-t-elle précisé.

La ministre a fait savoir que pour réaliser avec succès ce projet, le secteur de la Pêche et ses partenaires allaient démarrer le travail pratique de la culture d'"Espirulina" par l'installation d'une unité au Centre de Formation et Traitement de Ngolome, dans la province de Cuanza Norte.

Victoria de Barros Neto a ajouté que les aquiculteurs seront appelés à répliquer et à répandre la production de cette protéine dans des endroits qui présenteraient des conditions propices.

Selon la ministre, avec la collaboration et participation des ministères de la Santé, de l'Education et des Organisations non gouvernementales, le secteur de la Pêche travaillerait pour le traitement et la divulgation de l'utilité nutritionnelle de "Espirulina".

Elle a souligné que les potentialités que l'Angola possède, permettent, non seulement de développer la biotechnologie pour l'obtention de produits à haute valeur de protéine, mais aussi d'améliorer le régime et la santé des populations plus vulnérables.

Espirulina, produit avec lequel l'on peut fabriquer des comprimés, des extraits d'algues pour divers usages, peut être commercialisés en poudre, pour l'administration chez les enfants, les âgés, les femmes enceintes et tous ceux qui ont besoin de cette protéine.

Citant l'Inde, le Japon, la Chine, le Brésil, Cuba, le Ghana, le Tchad et le Burkina Faso comme pays qui produisent et exportent l'Espirulina, la ministre a appelé les hommes d'affaires nationaux et étrangers à profiter de l'occasion pour diversifier leurs marchés et leurs recettes.

La première expérience de production d'"Espirulina" en Angola a eu lieu en 2013 et 2014, à Kikuxi, dans la municipalité de Viana, à Luanda.

Organisée par le ministère de la Pêche, la conférence sur l'Espirulina, a été tenue en présence de la ministre de la Science et Technologie, Maria Cândida Texeira, des secrétaires d'Etat, des Représentants de la FAO, des directeurs nationaux et d'autres personnalités.