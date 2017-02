Angola: Consécration de cinq nouveaux pasteurs de l'Eglise Méthodiste

Saurimo — Le président de la Conférence Annuelle de l'Est d'Angola de l'Eglise Méthodiste Unie, l'évêque José Kipungo, a ordonné dimanche, à Saurimo, province de Lunda Sul, cinq nouveaux pasteurs à la clôture de la 26ème session de ce forum.

Dans le même cadre, il a également consacré six diacres et cinq prédicateurs qui seront repartis dans les différentes paroisses fonctionnant sous la tutelle de la Conférence Annuelle de l'Est d'Angola.

À l'occasion, le responsable a exhorté les pasteurs, les diacres et les prêtres à honorer le bon nom de l'Eglise et de s'engager dans ce travail avec dévouement et détermination.

D'autre part, il a demandé le total appui des fidèles envers les nouveaux serviteurs de Dieu pour les permettre d'assumer avec succès leurs nouvelles fonctions.