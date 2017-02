Cameroun: Dans l'émotion et la dignité

Cour d'honneur de la Brigade du Quartier général vendredi dernier. Il est un peu plus de douze heures. La sonnerie aux morts retentit. Les personnalités présentes, en tête desquelles le président de la République, chef des armées, Paul Biya font face debout à quatre cercueils recouverts du drapeau tricolore et des nouveaux attributs décidés en l'honneur de ces héros morts pour la défense de la patrie par le chef de l'Etat.

Lorsque l'hymne national retentit, exécuté par la musique de la Garde présidentielle, l'émotion est à son comble tant au sein des familles, des camarades d'armes des disparus que des nombreuses personnalités qui ont fait le déplacement. Le Cameroun, avec en tête le président de la République, vit des moments inoubliables dans la guerre que mène le pays contre la secte islamiste Boko Haram.

Il faut dire que c'est par centaines que les uns et les autres ont pris d'assaut la Cour d'honneur de la Brigade du Quartier général pour cet ultime hommage décidé par le président de la République à ces quatre soldats décédés lors du crash d'hélicoptère dans la petite localité de Tchoffo, près de Bogo dans la région de l'Extrême-Nord.

Ils sont parents des quatre militaires décédés, camarades d'armes, personnalités camerounaises et étrangères, à l'instar du général Lamidi Adeosun, commandant de la Force multinationale mixte (FMM) qui soulignera plus tard être venu, plus pour rendre un ultime hommage à un ami, le général de division Jacob Kodji, qu'à un militaire. Beaucoup d'émotion certes, mais on a noté une certaine dignité chez les uns et les autres, malgré la douleur de la perte de ces êtres chers.

C'est avec grâce et recueillement que les personnes présentes ont pris part à la cérémonie de vendredi.

