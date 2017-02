Angola: Les entreprises de haute technologie dénoncent le décret sur l'immigration devant la justice

New — Les entreprises technologiques se mettent en ordre de bataille face au décret anti-immigration du président américain, Donald Trump, inquiètes autant des conséquences immédiates que du précédent qu'il pourrait créer pour un secteur reposant énormément sur des talents étrangers.

Dans la première initiative d'envergure du monde des affaires contre le nouveau président, 97 entreprises, basées en majorité dans la Silicon Valley, ont déposé devant une cour fédérale une lettre de soutien (« amicus brief ») à la procédure visant à contrecarrer l'application du décret.

Ce dernier, signé le 27 janvier et suspendu depuis vendredi par la justice en attendant l'examen d'une plainte des États de Washington et du Minnesota, interdit l'entrée des ressortissants de sept pays (Iran, Irak, Libye, Somalie, Soudan, Syrie, Yémen) et gèle l'accueil de réfugiés.

La lettre dénonce une rupture avec « les principes d'équité et de prédictibilité qui ont régi le système de l'immigration aux États-Unis depuis plus de cinquante ans », et les « dommages importants pour le commerce américain, l'innovation et la croissance » qui en découlent.