Ile Maurice: CHCL - Tentative d'annuler un comité disciplinaire

Après celui de Mike Seetaramadoo à Air Mauritius, un autre comité disciplinaire fait grand bruit. La scène se déroule au port. Plus précisément à la Cargo Handling Corporation Ltd (CHCL). Il s'agit du comité institué pour se pencher sur la suspension, le 18 janvier, du négociateur syndical Rama Valaydon.

Pour les employés du port qui veillent au grain, le renvoi, jeudi, de l'audience qui devait se tenir au bureau de l'avocat Michael King Fat, à Port-Louis, ne serait pas anodin.

Au début de la séance, Me Vimalen Chetty, le représentant légal du négociateur de la Port-Louis Harbour and Docks Workers Union, a réclamé des informations additionnelles et le renvoi de la séance. Ce qui a été agréé sans toutefois qu'une nouvelle date ne soit fixée.

De sources concordantes au port, il nous revient qu'avant cet épisode, il y aurait eu d'autres tentatives pour tuer dans l'œuf le comité disciplinaire.

Notamment lors de la dernière réunion du conseil d'administration de la CHCL le 25 janvier. Ce sont les trois représentants de la Port-Louis Maritime Employees Association qui y ont fait bloc, soutenant que tous les employés doivent avoir droit au même traitement.

Rama Valaydon a été suspendu de ses fonctions, avec effet immédiat, le 18 janvier après avoir animé une conférence de presse six jours plus tôt. Il y a fait des allégations à l'encontre du directeur général de la CHCL, Gassen Dorsamy, et du fils de ce dernier.

Le négociateur syndical est accusé d'avoir tenu des propos «erronés et diffamatoires» en évoquant la présence du fils de Gassen Dorsamy et d'une proche de celui-ci dans la zone portuaire «sans l'autorisation de la Mauritius Ports Authority».

Sauf que cette instance a bien émis deux laisser-passer à 11 h 51, au nom du fils de Gassen Dorsamy le 4 janvier, pour une visite le lendemain. Rama Valaydon a également avancé que le fils de Gassen Dorsamy aurait utilisé une voiture de fonction appartenant à la compagnie.

Pour beaucoup, ce qui se passe à la CHCL aurait des similitudes avec ce qui se passe à Air Mauritius, à l'issue de la suspension en octobre dernier de l'Executive Vice-President Commercial Mike Seetaramadoo. Surtout qu'un nom revient derrière les manoeuvres au port.

Le même qui aurait pesé de tout son poids pour le limogeage de Megh Pillay à Air Mauritius. Et que depuis cette décision, le directeur général de la CHCL, dont le contrat expire en mai prochain, est littéralement poussé vers la sortie.