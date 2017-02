Ile Maurice: Sunael Purgus - «Je militerai en faveur d'un financement équitable»

Comme je pense que se réunir une ou deux fois par mois n'est pas suffisant, je veillerai à ce que plus de rencontres soient organisées. Je veux faire de l'ADC une association importante, lui redonner du poids auprès du gouvernement et des ministères.

Je compte d'abord militer pour un financement équitable. Je veux que le gouvernement puisse nous écouter et nous donner plus de finances. Il faudra aussi résoudre le problème de manque de personnel dans les conseils de districts car beaucoup de postes sont vacants.

L'ADC réunit les sept conseils de district de Maurice. Elle vise à leur servir de voix nationale, d'être leur plateforme, de les soutenir et de leur offrir les meilleurs services possibles. L'association filtre toutes les informations que lui soumettent les présidents de districts. Notre objectif principal est d'encadrer les conseils de district, de veiller à leur bon fonctionnement et aussi de les regrouper, autant que possible, lors de diverses activités.

