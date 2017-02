Ile Maurice: Choix de carrière - Quel avenir après la fin du cycle secondaire ?

interview

Après le HSC, beaucoup de jeunes tentent de trouver un emploi. Quelles sont leurs perspectives d'embauche ? Éléments de réponse avec Aurélie Marie, Communication and Recruitment Specialist chez Myjob, et Ravish Pothegadoo, General Manager de CareerHub.

Un candidat qui n'a que son HSC en poche, vers quels secteurs ou postes peut-il s'orienter s'il n'a aucune expérience dans le monde de l'emploi ?

Aurélie Marie (A.M.): Un jeune titulaire du HSC devrait s'orienter vers les secteurs pourvoyeurs d'emplois, comme les TIC, l'externalisation et les finances. Ceux qui n'ont aucune formation peuvent faire leurs premières armes dans l'administration, le commerce, les centres d'appels ou l'hôtellerie.

Ravish Pothegadoo (R.P.) : Il y a plusieurs possibilités. Chez CareerHub, nous lui proposerons des postes comme téléconseiller, commercial sédentaire, chargé de clientèle, agent de réservation, barman, entre autres.

Les secteurs des TIC et du BPO recrutent-ils toujours comme auparavant ?

A.M.: Oui. Ces secteurs débutent l'année sur une base solide et concernent 40 % des postes disponibles. Suivi par les secteurs hôtelier et touristique. Le mois de février est très important pour les compagnies évoluant dans ces créneaux.

Car chaque début d'année rime avec renforcement des équipes. Nous avons une bonne année en perspective en matière de recrutement, mais nous restons loin de pouvoir équilibrer l'offre et la demande.

R.P. : Maurice reste toujours un choix stratégique pour le déploiement de certains projets BPO et la majorité des postes à pourvoir est dans ce secteur. L'hôtellerie figure aussi parmi le top cinq.

N'y a-t-il pas de nouvelles demandes de talents sur le marché de l'emploi cette année-ci ?

A.M. : Des jeunes avec des compétences plus techniques en informatique à tous les niveaux sont très recherchés (l'administration réseaux et systèmes, le développement web et logiciels, etc.). Mais que ce soit dans les services financiers, gestion de clientèle, communication ou autres, les entreprises requièrent de nouveaux talents chaque année.

R.P. : Beaucoup de sociétés sont, de nos jours, à la recherche de candidats potentiels pour des postes comme Social Media/Community Manager ou Digital Marketing Managers.

Les jeunes s'orientent-ils plus vers les secteurs pourvoyeurs d'emplois ?

A.M. : Non. En tant qu'agence de recrutement, nous rencontrons de nombreux jeunes diplômés qui peinent à décrocher leur premier emploi. Ils sont issus de domaines variés.

Mais en ce qui concerne les élèves du HSC, 70 % ne savent pas quel choix de carrière faire ou quelles sont les opportunités qui s'offrent à eux. Leurs souhaits s'orientent vers la médecine, le droit, la psychologie, l'ingénierie civile ou encore l'enseignement.

Or, ce sont des métiers dont les recrutements sont ponctuels. Les candidats pensent jouer la carte de la sécurité en s'orientant tous vers les mêmes domaines d'activités. La demande devient donc supérieure à l'offre, d'où les difficultés à décrocher rapidement un emploi.

Nous leur présentons le marché de l'emploi et les métiers d'avenir. La clé pour réduire le mismatch n'est pas seulement la création d'emplois, c'est avant tout conseiller les collégiens afin qu'ils s'orientent mieux professionnellement.