Ile Maurice: State investment corporation - Un acquéreur pour reprendre les casinos de l'État avant juin

Ce qui fait tiquer un consultant, qui a endossé le costume du Transaction Adviser plus d'une fois dans le passé, c'est que l'objectif de finaliser le deal avant juin sera difficilement respecté. «À moins que l'État ait déjà identifié son acheteur et que le reste soit une question de formalité.»

Ces derniers portent, entre autres, sur la décision ou pas de l'État de conserver une part dans le capital de ces sociétés, son insistance de ne se livrer à aucun dégraissage d'employés ou encore la décision de vendre seulement les activités et non les actifs fonciers.

Du côté de la SIC, on souligne volontiers que l'option finale dépendra de la proposition faite par le Transaction Adviser et ce après avoir tenu en ligne de compte plusieurs facteurs.

«Dans un exercice de vente, il est doublement difficile de chercher un acquéreur qui souhaiterait reprendre une activité financièrement déficitaire et employant en plus un personnel largement surnuméraire», affirme un partenaire d'une société d'audit rompue aux transactions de vente.

L'année dernière, la situation financière n'a été guère brillante même si on se plaît à dire que dans le cas d'un établissement en particulier, le Grand-Baie Casino Ltd, celui-ci a franchi la zone rouge et se trouve en équilibre financier. C'est ce qui a fait dire à l'ex-Premier ministre, sir Anerood Jugnauth, que «Maurice est le seul pays au monde où les casinos roulent à perte».

Ces casinos sont, nommément, le Casino de Maurice à Curepipe, le Grand Casino du Domaine Les Pailles, le Caudan Waterfront Casino et le Grand-Baie Casino Ltd. Hormis l'établissement du Caudan Waterfront, où l'État est actionnaire majoritaire à 51 %, à travers la SIC, pour les trois autres, il en est l'unique actionnaire.

