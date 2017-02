Madagascar: Coupe CAF - Elgeco Plus à 100% de ses moyens

Après le match très physique de dimanche, marqué par une agressivité accrue, on était en droit de s'inquiéter de la forme des joueurs.

Mais les dirigeants d'Elgeco Plus ont rassuré tout le monde, hier après-midi, en conférence de presse lors d'une Andrefan'Ambohijanahary: « À propos de la santé des joueurs, tout est OK. Certains avaient été laissés au repos, dimanche.

L'équipe est à 100% de ses moyens. Elle s'entraine à Bevalala, en ce début de semaine. Par la suite, les joueurs tâteront le terrain de Mahamasina jeudi et vendredi. Histoire de s'habituer à la pelouse, sachant qu'on a joué sur gazon synthétique, la plupart du temps dernièrement ».

Tous les voyants sont donc au vert pour Elgeco Plus, qui affrontera le Supersport United d'Afrique du Sud, en tour préliminaire aller de la Coupe de la CAF, ce dimanche.

Le match aura finalement lieu au stade municipal de Mahamasina. Le club champion d'Analamanga retrouve la scène africaine cette année, après deux participations en 2014 et 2015.

Contrairement aux précédentes campagnes, Elgeco Plus a décidé de ne recruter aucun nouvel élément. Un choix que les dirigeants ont également expliqué hier : « En 2014 et 2015, on a eu plusieurs nouvelles recrues. Mais cela a engendré des conflits internes et une création de clans dans le vestiaire. On s'est dit que c'était peut-être une des raisons de nos éliminations prématurées dès le tour préliminaire. D'où ce choix. »

Le club sort tout juste d'une saison mémorable et entend continuer sur la vague du succès, toujours d'après ses dirigeants : « 2016 a été une année charnière, durant laquelle on a réalisé la meilleure moisson en terme de trophées. On a gagné plusieurs titres dans différentes catégories et pas seulement le titre de champions d'Analamanga en seniors ».