Congo-Kinshasa: UPN - Ferdinand Sangupamba immortalisé !

C'est pendant la période à laquelle les étudiants finalistes du 1er et 2ème cycle se faisaient le choix des directeurs et co-directeurs pouvant servir de guide à la réalisation des travaux de fin de cycle et mémoires que le chef des travaux Ferdinand Sangupamba, va céder à la course, longtemps poursuivie. Emporté par une courte maladie, Ferdinand Sangupamba a laissé sur la table, sa thèse de Doctorat, à l'Institut Facultaire des Sciences de l'Information et de la Communication(IFASIC).

Disparu, le 23 janvier 2017, dans un des hôpitaux de la ville de Kinshasa, le chef des travaux Ferdinand était marié à une seule femme avec laquelle, il a eu 3 enfants.

Ressortissant de l'IFASIC, Ferdinand fut avant tout, Assistant à la fondation du Département des sciences de l'information et de la communication à l'UPN. Il deviendra, ensuite, chef des travaux dans ce même département, après avoir effectué son Master en Tunisie.

Le 5 février 2017, avant son inhumation au cimetière de Mbenseke, Pèlerin Kimwanga, Recteur de l'Université Pédagogique Nationale a livré en son honneur, un discours de compassion et de condoléances à toute sa famille biologique et, particulièrement, à sa femme et à ses trois enfants, au nom du corps Académique, scientifique et corps Administratif.

«Cela est, certes, vrai. Mais, nous sommes convaincus que tu n'es pas parti. Tu vis et tu es avec nous. L'université attendait beaucoup de toi, des milliers des jeunes s'attendaient à ton service, à ton soutien pour qu'ils se lancent dans la vie.

Tu es parti si tôt et au moment où nous avons encore besoin d'être ensemble. Pour les étudiants également, tu es parti au moment où notre université naissait et remet mais, en fait, nous sommes convaincus que tu vis et que tu entres dans un monde nouveau, un monde si précieux que le nôtre.

Nous espérons que notre Université est née de nouveau et entre dans les grandes Universités du monde. Tu seras avec nous, rien ne saura nous séparer de toi, ce douloureux à supporter et absorber, mais notre conviction est similairement, notre Université, entre dans un nouveau monde si grand. Alors Ferdinand Sangupamba, prend le soleil, saisis la nouvelle lune entre tes mains et dans le bon, avance, vas plus loin, car la jeunesse est brève», a déclaré Pèlerin Kimwanga.

"Il y a des chemins inconnus des hommes. Mais, aussi, il y a des chemins aériens lesquels tu as choisi, le monde appartient à ceux qui l'on suivi. Fernand reposes toi en paix et que la terre de nos ancêtres te reçoive avec douceur. Mes condoléances les plus attristées a toute la famille tant biologique qu'Académique", a-t-il conclu.