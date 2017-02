Congo-Kinshasa: Obsèques de Tshisekedi - Le lieu de l'enterrement grand préalable avant le rapatriement du corps !

Oui ! Les obsèques du lider maximo auront bel et bel lieu à Kinshasa, capitale du Congo-Kinshasa, sa chère patrie. Hier, en effet, une fructueuse première réunion d'échanges entre la délégation de la famille politico-biologique de l'Opposant historique et une commission gouvernementale s'est tenue au Ministère de l'Intérieur et Sécurité.

Face à Mende Omalanga, Emmanuel Ramazani Shadary et autres, Gérard Mulumba, petit frère d'Etienne Tshisekedi, ainsi qu'un responsable politique de l'UDPS ont porté toutes les revendications.

Verdict ? Il a été annoncé à l'issue de ces tractations, le déplacement imminent d'une délégation mixte pour Bruxelles afin de se charger des derniers détails devant permettre le rapatriement de la dépouille de l'immortel Tshisekedi.

Déjà, le Royaume de Belgique aurait, d'après des sources croisées, disponibilisé un avion pour le Vendredi. D'où, tout laisse à croire que la dépouille du plus grand opposant en RDC devra regagner la terre de ses ancêtres ce samedi ou dimanche.

Mais, toutes informations brassées, il appert qu'un des détails à régler avant tout c'est le lieu de l'enterrement. Pour la famille de Tshisekedi tant biologique que politique, il ne peut être inhumé que dans un mausolée.

Les défis pour organiser les funérailles d'Etienne Tshisekedi ne sont pas pour autant terminés. En effet, en Europe, la délégation constituée des membres des trois corps organisateurs, à savoir : le Gouvernement congolais, l'UDPS et ses alliés ainsi que le clan Tshisekedi devront avoir à faire avec la diaspora.

Qui, bien souvent a des positions tranchées. Là-bas en Belgique, les honneurs rendus au Président national de l'Union pour la Démocratie et le Progrès Social ne sont pas encore arrivés à leur épilogue. Ce jeudi, une messe somptueuse sera organisée dans une des plus grandes cathédrales bruxelloises.

Quid des obsèques ?

L'homme qui est considéré par plusieurs comme le père de la démocratie en RDC a eu des hommages dignes d'un Roi en Belgique. Ainsi, la RDC, sa nation, est-elle appelée à faire autant si pas plus.

Lambert Mende Omalanga, le porte-parole du Gouvernement Badibanga, a, au sortir de l'audience du lundi 6 février, confié qu'Etienne Tshisekedi aura au pays "des obsèques dignes de son rang d'ancien Premier ministre et d'un grand homme d'Etat". Il a, par ailleurs, indiqué que le programme des obsèques ne pourra être fixé qu'une fois la dépouille à Kinshasa.

Pour la suite des tractations, la voix autorisée de l'Exécutif Central congolais a assuré que divers autres réunions devront avoir lieu bientôt pour plus de stratégie pour ses obsèques.

Où sera-t-il pleuré et inhumé ?

Rien n'est arrêté pour l'instant. Les noms des lieux emblématiques circulent encore.

Mais, les endroits qui reviennent le plus sont le Stade des martyrs et le Palais du peuple pour l'exposition. Mais, c'est la dernière demeure qui poserait problème. Le tandem UDPS-famille biologique tient absolument à l'érection d'un mausolée et rechignent une inhumation dans quelques cimetières qui soient fut-ils huppés.