Congo-Kinshasa: Germain Kambinga propose la réforme de la CENI !

En l'espace d'une semaine, le Député National Germain Kambinga s'est présenté devant la presse à deux reprises.

Après avoir défendu le bilan du Gouvernement Matata dont il a été membre, l'ancien Ministre est revenu devant les professionnels des médias, cette fois-là avec une tribune intitulé « la refondation de l'Etat en République Démocratique du Congo : Plaidoyer pour l'avènement de la quatrième République».

C'était au cours d'un déjeuner de presse qu'il a animé hier, lundi 6 février à l'Hôtel Sultani dans la commune de la Gombe à Kinshasa. Dans cette longue réflexion, cet élu de la Lukunga note de prime à bord que la RDC se trouve, aujourd'hui, à un tournant décisif et dangereux de son existence en tant qu'Etat souverain et en tant que socle social et institutionnel du vivre ensemble des congolais.

Par la même occasion, Germain Kambinga constate que les difficultés que connaissent les hommes politiques pour parvenir à un consensus sur les modalités de gestion de l'Etat et du pouvoir, après l'échéance du 19 Décembre 2016 brandie comme un chiffon rouge par nombre d'acteurs politiques, traduisent, à elles seules, l'importance et l'enjeu des années à venir.

Après une réflexion approfondie, l'ex-Ministre de l'Industrie a fait des grandes propositions qui pourront sans nul doute améliorer la situation actuelle. Parmi ces propositions, il y a, premièrement, la réforme de la Commission Electorale Nationale Indépendante, CENI en sigle.

Kambinga Germain pense qu'une réforme de la CENI s'impose. Appuyant son argumentaire, cet homme politique soutient qu'en l'état actuel de droit constitutionnel congolais, la CENI dispose de pouvoirs aussi étendus que variés.

A en croire ses propos, cette institution d'appui à la démocratie est chargée de l'organisation de l'ensemble du processus électoral, de l'enrôlement des électeurs au dépouillement des résultats.

Il pense même que si cette solution avait été inspirée par la volonté pour tous, les acteurs politiques de confier les élections à une autorité autonome et totalement déconnectée de l'exécutif, l'expérience semble avoir douché les ambitions alors. Aujourd'hui, poursuit-il, comme avant sa mise en place, les élections organisées dans notre pays peinent à convaincre de leur crédibilité, de leur sincérité et de leur régularité.

«C'est pourquoi, il me semble nécessaire d'alléger le travail de cette commission pour qu'elle se consacre uniquement aux opérations matérielles directement rattachées au scrutin car, comme on le dit, qui trop embrasse mal étreint.

Les autres activités administratives telles que l'enrôlement des électeurs et les questions logistiques devront être confiées à un service du Ministère de l'Intérieur qui en assurera la gestion de façon permanente», a-t-il donné des éclaircissements.

Plus loin dans sa réflexion, il insiste sur le fait qu'à cette commission chargée des élections, et de façon expérimentale et provisoire pour une période de dix ans par exemple, il peut être adjoint une autre instance chargée de la validation du résultat des élections.

Sur ce point, argumente Kambinga, la solution adoptée par les autres pays consistait à confier la validation des élections à une Cour Constitutionnelle, ne me parait pas satisfaisante, dans la mesure où elle vide tout de sens le contentieux.

Sans ambages, ni atermoiement, le Député National déclare qu'en validant les résultats des élections, la Cour Constitutionnelle se place quelque peu dans une situation de juge et partie. «De mon point de vue, l'organe de validation des élections doit être discutée dans le cadre du dialogue national permanent», a-t-il proposé. Plus loin, il soutient qu'un processus électoral doit être piloté à quatre niveaux.

Entre autres, d'un niveau administratif confié au Ministère de l'intérieur et qui concerne tous les actes de préparation du scrutin et de règlement des questions logistiques ; un niveau technique confié à la CENI et consistant uniquement en l'organisation matérielle des élections, impliquant les opérations d'enregistrement et de validation des candidatures, de campagne électorale, de vote, de collecte et de publication des résultats provisoires ; un niveau politico-administratif consistant à valider, selon un procédé à définir, les résultats publiés par la CENI avant leur proclamation définitive ; et enfin un niveau contentieux avec l'intervention éventuelle de la Cour Constitutionnelle en cas de réclamation comme cela est prévu par la Constitution.