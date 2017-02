Cameroun: Libération d'Yves Michel Fotso - Pourquoi la panique ?

Qui a peur de la sortie de prison de l'ex Adg de la Camair ? Qui a intérêt à voir Yves Michel Fotso demeurer en prison ? Ce double questionnement mérite d'être posé.

En effet, depuis quatre mois, le Pr Shanda Tonme a entrepris une vaste campagne d'information et de sensibilisation des leaders d'opinion en particulier et de l'opinion publique en général sur la nécessité pour le chef de l'Etat d'accorder sa grâce à Yves Michel Fotso doublement condamné .

En bon défenseur des droits de l'Homme, il soutien sa démarche par la publication des ouvrages. Le premier « J ai compris Yves Michel Fotso » et le second « Pour Yves Michel Fotso je plaide ». La trame de ces publications très appréciées par l'opinion est que contrairement à ce qui a été dit tant dans l'opinion que dans le milieu de la justice, Yves Michel Fotso n'a pas volé comme l'attestent les nombreux documents publiés en annexes.

Alors que le processus est en bonne voie, les ennemis de l'Etat de Droit sans prendre connaissance du contenu de ces ouvrages, entreprennent par médias interposés une campagne de sabotage et de dénigrement du plaidoyer.

Il y a quelques semaines, la première sortie médiatique de sabotage disait qu'il aurait du s'intéresser aux cas de tous les prisonniers de l'opération Epervier et que pour n'avoir pas demandé à Paul Biya de libérer tout le monde il serait tribaliste.

La première sortie médiatique n'a pas satisfait les attentes des commanditaires qui ont alors décidé de revenir à la charge.

On lit ainsi dans « Heure d'Afrique » que Shanda Tonme fait face « à ses espoirs déçus ». En lisant l'article, on comprend aisément la mauvaise foi de son auteur qui traite Shanda Tonmé de tribaliste, que sa démarche n'a aucune chance de prospérer, que Yves Michel Fotso a pillé la Camair etc..

Comme resté insensible , lorsqu'on sait qu'en réalité Shanda Tonmé n'a interdit à personne de défendre d'autres détenus de l'opération Epervier à l'instar de ceux originaires de la Lékié qui semblent préoccuper les commanditaires de cet article ?.

Il serait plutôt intéressant pour ces détracteurs de démontrer, s'ils le peuvent que ces autres prisonniers sont en prison pour rien, qu'ils n'ont jamais rien géré et n'ont donc jamais rien détourné. Comment ne pas rappeler que le cas d'Yves Michel Fotso est particulier ? Qu'il n'a fait que servir son pays par obéissance au chef de l'Etat ? En vérité, ce texte est un tissu d'incongruités, de contre vérité.

Le mérite de Shanda Tonmé est d'avoir révélé au grand jour, qu'Yves Michel Fotso, loin de détourner a utilisé ses fonds propres pour tenter de relever la Camair, qu'il a rattrapé 6 ans de comptabilité de la Camair. La vérité est que depuis que le Pr Shanda Tonmé a entrepris cette campagne de sensibilisation, il a redonné espoir Yves Michel Fotso, espoir d'être bientôt libre, espoir de retrouver bientôt sa famille notamment son géniteur Fotso Victor de plus en plus fatigué parle poids de l'âge, espoir de continuer à servir son pays par la relance de ses activités, source de création d'emplois, gage de la lutte contre la pauvreté. Qui a donc peur de cette libération ?

Certainement ces membres du gouvernement, ces hauts commis de l'Etat qui ont bénéficié de la largesse d'Yves Michel Fotso, l'ont même abusé et qui ne sont jamais allé lui rendre visite depuis qu'il est en prison Ces commanditaires croient tromper le chef de l'Etat et l'opinion nationale et internationale.

Ils oublient cette pensée forte : « On peut tromper tout un peuple une partie du temps. On peut tromper une partie du peuple tout le temps. Mais ion ne peut pas tromper tout le peuple tout le temps »