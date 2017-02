Cameroun: Est - Cinq rebelles abattus

Ces malfrats avaient multiplié des arnaques, des enlèvements et des prises d'otage à la frontière avec la Centrafrique.

Cinq coupeurs de route qui semaient la terreur dans l'arrondissement de Goura situé à 200 km de Bertoua ont été abattus le samedi 4 février dernier par des éléments du détachement du groupement polyvalent d'intervention de la gendarmerie nationale (Gpign) de Dokayo.

L'opération a été menée sous la houlette du chef d'escadron Aba Saidou aidé par les membres du comité de vigilance du village Tongo Gandima localement appelé « les flecheurs » mais plus connu sous le nom de « Gaou ».

« Depuis un certain temps, les malfrats écument la zone de Goura et suite à des informations persistantes, le commandant Aba a été dépêché sur le terrain dans la nuit du 3 au 4 février dernier, le résultat est celui que vous voyez » se félicite le colonel Jean Ismael Lihep Pout, le commandant en second de la légion de gendarmerie de l'Est.

En effet, la hiérarchie de la gendarmerie de l'Est avait été informée de la présence d'une bande armée qui écument la localité de Tongo Gandima dans l'arrondissement de Goura.

Ces malfrats ont semé la terreur dans la localité avec les prises d'otage, les enlèvements, demandes de rançon. Une fois que la hiérarchie de la gendarmerie a donné son aval pour une opération musclée, le commandant Aba et ses homes sont descendus sur les lieux aidés par les « Gaou » et ils ont localisé le repère des malfrats.

« Apres avoir recoupé les informations nous sommes entrés en brousse aux environs de 23 h et c'est à 1 h du matin que nous avons pu les localiser. Ne pouvant pas agir à cause de la pénombre, nous avons campé et c'est aux premières lueurs de la matinée de samedi que nous avons lancé l'assaut », déclare le commandant Aba.

Le gendarme explique que « nous avons aperçu le gai, celui qui montait la garde. Lorsqu'il s'est rendu compte de notre présence, il a voulu se servir de son arme, il a été immédiatement neutralisé. Les autres ont essayé de riposter. Ils ont été aussi neutralisés » a poursuivi le gendarme.

50 interpellations de malfrats

Le bilan de cette opération fait état de cinq malfrats tués. Ils étaient tous porteurs des armes de fabrication artisanale, une arme de guerre plus précisément une kalachnikov Para (Une armes qu'on retrouve davantage en république centrafricaine à en croire des sources sécuritaire, Ndlr), deux boites chargeurs avec des munitions 17/61, un gilet pare balle traditionnel , un couteau , une machette , trois téléphones portables , les gris gris , le tramol , le chanvre indien , 100 munitions de calibre 12 .

Les corps sans vies de ces malfrats ont été présentés à la presse et au grand public à l'esplanade de la légion de gendarmerie. Cette bravoure de nos valeureux gendarmes est loin de leur donner du repos car il y a encore plusieurs bandes armées en activité dans la lolcalité.

« Il y a plusieurs groupes qui agissent, ils sont environ une quinzaine. Ils se disloquent en petits groupes de quatre ou cinq et chaque sous groupe agit dans un secteur bien précis », indique le commandant Aba Saidou.

Quatre « Gaou » notamment, Ibrahim Habouba, Aladji Aboubacar, Moussa Amadou Dabo et Boubakary Amadou ont été d'un grand apport dans la réussite de l'opération.

« Ils nous ont beaucoup aidé, leur apport a été capital car ils connaissent bien la zone puisqu'ils vivent là-bas. Ils ont réussi à nous conduire mes hommes et moi au lieu de refuge des malfrats », reconnait le commandant.

La gendarmerie nationale a créé un détachement à Dokayo il y a 23 mois, et c'est le commandant Aba Saidou qui a été nommé à la tête de ce détachement avec pour principale mission la sécurisation des départements du Lom et Djerem, de la kadey et plus particulièrement la sécurisation des frontières avec les pays voisins dans ses deux unités administratives.

Le bilan de la présence du Gpign à Dokayo est assez élogieux. A son actif on compte : 39 neutralisations, 50 interpellations dont les procédures suivent leurs cours auprès des tribunaux compétents, et surtout beaucoup plus de sécurité pour les populations et leurs biens. Dans la foulée, beaucoup de malfrats ont migré vers d'autres cieux.

« Plusieurs de ces rebelles se sont rabattus dans le département de la Boumba et Ngoko et plus précisément dans l'arrondissement de Moloundou où ils excellent dans le braconnage. Selon le colonel Jean Ismael Lihepl, cette bravoure intervient dans un contexte marqué par la prolifération des bandes armées dans la région de l'Est et particulièrement dans les zones frontalières.