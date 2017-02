Le sacre des Lions Indomptables du Cameroun à la CAN 2017 sera une source de motivation pour l'équipe de… Plus »

Tout compte fait, les Lions indomptables, pour cette 5ème couronne en CAN, à l'exemple de leurs devanciers, seront décorés selon les usages, dans la catégorie de la Grande chancellerie des ordres nationaux, et en sortiront certainement encore du palais « royal », les costumes bourrés de liasses de millions de FCFA.

Déjà un jour avant cette haletante et indécise finale de CAN, Paul Biya, avait fait parvenir une somme de 100 000 000 FCFA aux joueurs de l'équipe du Cameroun. Un geste mal perçu par beaucoup d'observateurs qui ont jugé cela mégalomaniaque, eu égard aux nombreux dizaines de millions de FCFA déjà engrangés par les joueurs aux frais du contribuable.

