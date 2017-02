Cameroun: Rdpc - Le danger Marafa

Le sacre des Lions Indomptables du Cameroun à la CAN 2017 sera une source de motivation pour l'équipe de… Plus »

En tous cas Marafa reste membre du Bureau politique contre la volonté de nombreux camarades de parti qui voudraient bien le remplacer dans la plus haute instance du Rdpc. Plus grave, il fait peur à un grand nombre de dignitaire de ce parti, car une rumeur bien entretenue soutient qu'il détiendrait des documents compromettants pour beaucoup de « grands » du Rdpc aujourd'hui.

Cette sortie de l'ancienne présidente de section Rdpc de Douala 5e peut-elle expliquer que Marafa reste au Bureau politique parce qu'il est un des fils bien aimé du Chef de l'Etat, et qui malgré son bannissement actuel pourrait être amené à jouer un rôle de premier plan demain dans la république ? Avec Paul Biya, on n'est jamais au bout des surprises.

La question demeure donc : pourquoi l'ex ministre d'Etat ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation reste membre du Bureau politique du parti au pouvoir ? S'adressant aux opposant qui critiquaient l'emprisonnement des anciens membres du gouvernement par Paul Biya, Mme Foning Françoise de regrettée mémoire disait que « ces gens sont des enfants du président Paul Biya. Ils se sont mal comportés et il est juste que celui qui est leur père les punisse ».

Depuis plus de quatre que les tribulations de ce haut commis de l'Etat durent, depuis que ce dernier trouve toutes les occasions pour décrier la gouvernance au Cameroun, et malgré toute la littérature et le discours au vitriol de ces camarades de parti, M. Marafa reste membre du Bureau politique du Rdpc.

On a accusé Marafa Hamidou Yaya de vouloir renverser le président Paul Biya, de disposer aux frontières de la république de milliers de mercenaires armés jusqu'aux dents pour faire main basse sur le Cameroun, etc.

